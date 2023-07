Jorge Fossati: "Si no aguanto esta situación, que es muy dura, debo ser honesto y dar un paso al costado"

Descentralizado Jorge Fossati: "Si no aguanto esta situación, tengo que ser honesto y dejar el club"

Universitario de Deportes venció 2-0 a Unión Comercio en el Estadio Monumental y se posicionó como único líder del Torneo Clausura en el comienzo de la cuarta jornada. Los ‘cremas’ mantuvieron su invicto, a pesar de las rotaciones que realizó el técnico Jorge Fossati por la proximidad del partido de vuelta ante Corinthians por la Copa Sudamericana.

“El plantel hizo gala de su personalidad, comenzando porque dentro de cuatro días debemos jugar un partido definitorio por Copa, por más que quieras es difícil concentrarse al 100%. El equipo lo consiguió, ante un rival que hizo un trabajo metódico, muy ordenado. Se vieron complicados por una expulsión a los 20 minutos. Fue loable lo del rival”, dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

Universitario se hizo de la victoria en condición de local por los goles de Emanuel Herrera y José Rivera, no obstante, Fosatti apuntó que su escuadra no estuvo fina en la definición para hacer más grande el resultado.

“La ‘U’ estuvo impecable en defender y atacar, agresivo, compacto, trabajó la pelota con paciencia, buscando los espacios que no era fácil encontrar. Lo que nos podemos reprochar es que faltó precisión a la hora de terminar la jugada muchas veces. Fue demasiada la imprecisión”, señaló.

Universitario apoya a Sebastián Avellino

Antes del comienzo del partido, el plantel de Universitario salió al gramado con un banner expresando su apoyo al preparador físico Sebastián Avellino, quien permanece cumpliendo prisión preventiva desde el martes en Brasil, por realizar gestos racistas ante un sector de la hinchada de Corinthians. Así, Fossati destacó que sus jugadores pudieran quedarse con los tres puntos frente a Comercio.

“Veníamos de jugar un partido muy intenso, poco tiempo de descanso y superar el suceso que tuvimos que sufrir con nuestro compañero de equipo, de nuestro grupo de cuerpo técnico y también alguien muy querido por los jugadores, que no era fácil poner la cabeza solo en el partido y olvidarse del resto. Todos los méritos para el plantel, que ganó merecidamente”, mencionó.

Jorge Fossati fue campeón de la Copa Sudamericana 2009 con LDU | Fuente: RPP

Jorge Fossati desliza dejar a Universitario

El entrenador, de 71 años, fue consultado sobre cómo pudo el equipo en general enfocarse en el cotejo por la Liga 1, con la situación de Sebastián Avellino todavía sin resolverse.

“Es hacerle frente a la responsabilidad que uno tiene. Siempre dije que si en algún momento, cualquiera de mi cuerpo técnico o yo no está para dar el 100 %, tiene que ser honesto con el grupo y quedarse afuera. Si yo no puedo conseguir eso, tengo que dar un paso al costado, no puedo seguir porque ellos no lo merecen y el club menos, por más que sea muy duro para mí y para ellos”, dijo.

“Yo le pedí mucho a Dios que me iluminara para hacer mi trabajo con normalidad, porque es algo que pega durísimo. Hay abogados defendiendo la situación de Sebastián y nos han pedido que durante el proceso no nos expresemos en cuanto al hecho en sí. Lo que queremos es ayudar a ‘Seba’ y si la forma de ayudarlo es con el silencio, lo hacemos”, añadió.

Jorge Fossati lleva más de una década trabajando con Sebastián Avellino, a quien calificó como parte de su familia e hizo énfasis en que daría un paso al costado como entrenador de Universitario si no se siente con fuerzas para afrontar el actual contexto.

“Si no aguanto esta situación, que es muy dura, tengo que ser honesto con ellos y con el club. Dejar que otras personas puedan ayudar mejor. Por ahora lo voy consiguiendo, apoyado a la fe”, comentó el uruguayo.

“Me solidarizo con mi amigo, mi compañero de trabajo, al 101 %, porque simplemente lo conozco, hace 13 años que trabaja conmigo. Como persona, pongo las manos en el fuego por él. Puedo asegurar, y tengo las pruebas en el teléfono, son decenas de llamadas de gente de fútbol y mensajes, de varias partes de Sudamérica o Qatar donde hemos trabajado. Todo el mundo asombrado, porque lo conocen, no les entra en la cabeza que le esté pasando esto. Si hay un tipo respetuoso en el mundo es él. Hace 13 años trabaja conmigo y todavía me dice usted, no me tutea. Es poco menos mi familia, mi cuerpo técnico es mi familia. Cuando hubo problemas con Gimnasia y Goiás, pudieron ver a ‘Seba’ en primera línea, pero siempre tranquilizando, jamás buscando pleitos o agrandando el problema. Tiene una paz que yo le envidio”, finalizó.

