Jorge Fossati firmó con Universitario hasta 2024. | Fuente: @Universitario

Cada que vez que llega un nuevo técnico a Universitario, que no sea interino, el hincha crema se ilusiona, dibuja una sonrisa y espera que su equipo acabe la racha negativa sin títulos.

Y es que ya son casi diez años que Universitario de Deportes no sabe lo que es ser campeón. Para remontarnos a la última ocasión en la 'U' alzó una copa tenemos que ir hasta el año 2013, exactamente el 18 de diciembre, un miércoles, en donde el equipo que en ese entonces era dirigido por Ángel Comizzo le ganó por penales a Real Garcilaso -ahora Cusco FC- en la altura de Huancayo. Ahora, la situación es distinta con una sequía de por medio que Jorge Fosatti buscará romper, todo en la previa del centenario del club.

"No prometo resultados, prometo trabajo. Un trabajo que se va a sumar al que ya hicieron profesionales, como los que acaban de salir de Universitario, buenos profesionales, que han tenido tratar de dar lo mejor", dijo Jorge Fossatti, uruguayo, en lo que fue su presentación como nuevo DT del equipo en un hotel de la capital.

El charrúa agarra un fierro caliente, sabe que el cuadro de Ate tiene la urgencia de levantar el trofeo de campeón a fin de año y sus compatriotas que lo preceden, en los últimos años, no lograron el objetivo trazado. Debutará en la Copa Sudamericana contra Cienciano este jueves, un partido que es 'matar o morir' para los cremas en la meta de pasar a la fase de grupos. Ante ello, ¿qué tal les fue a los entrenadores de su país que, en algún momento, lucieron a la 'U' en el pecho?

Julio Borelli en 1931



El paso de Borelli en Universitario fue más que curioso. Llegó al Perú en 1927 como árbitro para dirigir el primer Clásico del fútbol local (el de los 'Bastonazos) ante Alianza Lima y cuatro años más tarde dirigió al primer equipo crema.

Tras su paso por el club de Odriozola, en donde no pudo ganar títulos, fue a tierras bolivianas para dirigir a la selección de ese país, además de radicar a nivel profesional como periodista.

Roberto Scarone alcanzó el éxito en Universitario. | Fuente: @Universitario

Roberto Scarone, de los más ganadores en Universitario, en 1969-72, 1973-74, 1978-79 y 1981-83

La historia de Universitario no puede dejar de lado los capítulos que tuvo a Scarone como su estratega. No solo marcó la identificación del club para los años siguientes, sino que fue campeón en 1969, 1971 y 1982.

Es más, llevó al equipo a su primera y única -hasta el momento- final de la Copa Libertadores en el año 1972, en donde cayó a manos de Independiente de Avellaneda. Referentes como Percy 'El Trucha' Rojas, Eleazar Soria, Héctor Chumpitaz y Oswaldo Ramírez fueron para de su plantel. De lo mejor que tuvo la institución en sus 98 años hasta el momento.

Juan Eduardo Hohberg en 1974-75

El apellido Hohberg tiene relación con Universitario tanto en el campo de juego como en la dirección técnica. Y es que, por ejemplo, Alejandro Hohberg fue parte del equipo por dos temporadas y su abuelo Juan Eduardo dirigió a la institución.

Este último ganó la liga local con la 'U' en 1974 y luego fue director técnico de la Selección de Uruguay. Una estrella de la tienda merengue tiene su nombre.

Sergio Markarián estuvo en Universitario y luego pasó a Sporting Cristal. | Fuente: Difusión

Sergio Markarián en 1993-94 y 1995-96

Fueron dos etapas la del popular 'Mago' en Universitario, quien también llegó a la Selección Peruana rumbo al proceso eliminatorio del Mundial Brasil 2014.

Tan solo en su primer año logró el éxito y gritó campeón como director técnico crema y tres años más tarde aceptó una propuesta de Sporting Cristal, elenco del Rímac al que llevó a la final de la Copa Libertadores. Los merengues y celestes son los únicos peruanos en llegar a dicha instancia en el certamen continental.

Manuel Keosseian en 1994

Sin mucho currículum en ese entonces (había sido campeón del Torneo B de Uruguay con Rentistas y la liga de primera división en Bella Vista) es que se da su incorporación.

Como director técnico crema empezó bien porque incluso llegó acumular seis victorias al hilo, aunque tres duelos sin victorias en el tramo final en la 'U' lo condenaron. Dirigió, en su momento, al Peñarol.

Ricardo Ortiz en 2003

Fue elegido para la dirección técnica en esa temporada, con fichajes de su país como Álvaro Pintos, Bruno Piano, Fabián Pumar y Jorge Artigas. No la pasó nada bien de arranque porque Universitario de Deportes pasaba problemas económicos (el equipo estuvo impago) y, para colmo, en la fase de grupos de la Copa Libertadores fue eliminado.

En mayo del mismo año renunció y se marchó con un saldo de cinco caídas, cinco victorias y seis empates. Dejó su cargo en el séptimo lugar del Torneo Apertura.

Gregorio Pérez salió de Universitario por temas que no fueron deportivos. | Fuente: @Universitario

Gregorio Pérez, sabiduría en Universitario de Deportes

"La 'U' tiene una historia y tiene una identidad. Y yo quiero que este equipo esté relacionado con esa identidad histórica. Lo estoy logrando y eso es lo que siente el hincha. Hay generaciones del mensaje de los jugadores en la cancha. Sé que no me voy a equivocar. Podemos perder o ganar, pero no me voy a apartar de eso", dijo don Gregorio en una de sus entrevistas más recordadas como DT del club.

Su primera etapa empezó en 2020 y debido a la pandemia por la Covid-19 tuvo que dejar el cargo. Regresó en 2021 para reemplazar a Ángel David Comizzo, pero tuvo que salir nuevamente por problemas de salud. Ganó 12 partidos, empató tres y perdió en tres oportunidades.

Álvaro Gutiérrez en 2022

Elegido por la administración de Jean Ferrari para reemplazo a Goyo, el DT tuvo un fugaz y para nada recordable episodio con el buzo de Universitario de Deportes.

Dirigió en 10 partidos en la Liga 1 Betsson ganando cinco, empatando uno y cayendo en cuatro oportunidades. Además, en la Copa Libertadores, perdió los dos cotejos contra el Barcelona SC de Ecuador en la fase previa. La goleada en contra 4-1 a manos de Alianza Lima en el Monumental sentenció su futuro.





