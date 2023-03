Juega Universitario vs Cienciano en Lima por la Sudamericana. | Fuente: RPP

Universitario vs. Cienciano EN VIVO: sigue aquí las incidencias del partido rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

El ganador de esta eliminatoria (partido único) entre Universitario de Deportes contra Cienciano del Cusco, el popular 'Papá de América', será parte de la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. La contienda está pactada para el jueves 9 de marzo, en horario confirmado de las 9:00 p.m., en el Estadio Monumental del distrito de Ate.

Los cremas de Universitario llegan de ganarle 1-0 a Melgar por la Liga 1. En ese cotejo fue titular Alex Valera, aunque no podrá contar con el atacante peruano en esta oportunidad debido a que arrastra una sanción de la Libertadores del año pasado contra Barcelona SC.

Cienciano recibió el apoyo de sus hinchas antes de viajar a Lima. | Fuente: @Club_Cienciano

"La 'U' es un equipo grande de verdad y como tal, no puede tener otro objetivo que no sean los más altos. No prometo nunca resultado, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que buscamos, lo tenemos clarísimo", declaró Jorge Fossati, su nuevo técnico y quien debutará en banquillo merengue ante los cusqueños.

El entrenador de 70 años se consagró campeón de la Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana del mismo año con el ecuatoriano Liga de Quito.

Fossati alineará en Universitario con el delantero uruguayo-peruano Luis Urriti y el mediocampista argentino Martín Pérez Guedes para presionar desde el arranque del partido al cuadro cusqueño.

Con 98 años de fundación, el club de Odriozola jugará su octava Copa Sudamericana. Hay que tener en cuenta que en 2016 quedó eliminado a manos del Emelec.



En tanto, el excampeón de la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana, Cienciano buscará en su quinta participación meterse en el fase de grupos del torneo.

Dirigido por el director técnico colombiano Leonel Álvarez, el club se jugará la clasificación fuera de casa. "Va a ser un partido difícil ante Universitario. La motivación está a tope y pensamos que podemos hacer las cosas bien", sostuvo el delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

"Veremos si el jueves podemos mostrar todas nuestras virtudes ante Universitario", manifestó el jugador de 33 años.

El conjunto cusqueño llega al partido con poco fútbol tras suspenderse el fin de semana su partido ante Alianza Atlético en el Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Dónde ver el Universitario ante Cienciano vía TV por Copa Sudamericana?

Será transmitido por D Sports, en tanto que RPP Noticias lo tiene en radio en los 89,7 de la FM. RPP.pe te lleva los goles y mejores jugadas. (AFP)

