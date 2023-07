Universitario, peleado en los últimos metros: el 1x1 crema ante Corinthians en el Monumental

Universitario se quedó con las manos vacías en la Copa Sudamericana. Y es que este martes los cremas cayeron 2-1 a manos del Corinthians en la vuelta de los playoffs hacia octavos de final.

En Universitario de Deportes estaban en la obligación de ganar al Corinthians por el 1-0 de la ida en la ciudad de Sao Paulo. La tienda merengue no mostró su mejor versión, pero aun así se las ingenió para asomar al arco del portero Carlos Miguel; el gol de la 'U' llegó por medio de un penal de Edison Flores, quien ingresó en el segundo tiempo.

Así es que se va Universitario a nivel internacional en esta temporada. Si bien tuvo más la posesión que su rival de turno, en los metros finales es que no hubo inventiva. Por los costados, en donde el equipo de Jorge Fossati hace más daño, faltó asociación de juego y creatividad. ¿Cómo se desempeñaron los que iniciaron en el conjunto peruano y también los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes?

Universitario y lo que dejó su equipo contra Corinthians

Diego Romero: el joven portero de 21 años respondió cuando fue exigido. En los goles no tuvo nada que hacer; en el primero tocó la pelota y dio en el palo, en tanto que en el segundo desvió bien, pero la defensa no tomó el rebote. Confirma que cuando se le da minutos, no desentona.

Aldo Corzo: fue el del pase simple desde defensa hacia la volante y con algunos pelotazos que buscaron a Herrera y Urruti. No hubo sorpresa por su sector y no encontró espacios para, por su lado, salir con tranquilidad con Andy Polo.

Williams Riveros: aprobado en la zaga central de Universitario frente al Corinthians. Únicamente Róger Guedes le ganó la espalda para cabecear en el primer gol de Maycon. En el tramo final, jugó como centrodelantero con la esperanza de encontrar un cabezazo.

Matías Di Benedetto: el 'Tano' fue protagonista, aunque no necesariamente por una acción de juego. Tras el gol de Ryan, buscó a este jugador por el gesto hacia la hinchada crema y es así que se inició un conato de bronca. Fue expulsado, con un discreto nivel en los 90 minutos reglamentarios.

Rodrigo Ureña: el mejor de Universitario, sobre todo en la primera mitad. Fue la manija del equipo repartiendo el juego por los lados y hacia el ataque. Pase preciso hacia sus compañeros, priorizando la sorpresa con tiros a las espaldas de sus rivales. Sólo, al final no pudo 'cortar' a Róger Guedes en el segundo del 'Timao'. Lo mejor en la 'U' en lo que va de temporada.

Martín Pérez Guedes: impreciso en la volante. Si bien fue el complemento para Ureña en la marca, en ocasiones falló para habilitar a otros jugadores del equipo de Fossati. A los 30' tuvo una clara chance ante el arquero rival, pero este último le quitó el grito de gol.

Andy Polo: predecible por derecha y no fue ese extremo desequilibrante que tuvo ante Independiente Santa Fe uno de sus mejores partidos del año. En Corinthians lo tuvieron bien estudiado en la previa y les resultó el plan.

Nelson Cabanillas: no pudo pasar mucho por su sector en el ataque de Universitario. Tuvo algunas jugadas de desborde para centrar, pero el balón no encontró a compañeros como Herrera, Urruti o Succar.

Piero Quispe: el más movedizo para la 'U' en el medio sector. Pedía la pelota, trasladó y le faltó ese remate final. En ocasiones, hizo una de más. Se juntó con Edison Flores en los minutos finales en el Monumental, pero no alcanzó.

Luis Urruti: bajo nivel del atacante uruguayo. En el primer tiempo gozó de una chance para habilitar a Quispe por derecha, aunque falló en su pase.

Emanuel Herrera: el delantero argentino tuvo la labor de suplir a Alex Valera en esta oportunidad y queda con nota negativa. La 'U' es otra con su presencia en el campo de juego porque, a diferencia del exLlacuabamba, no busca espacios para que los volantes lo habiliten. Solo tuvo un remate al arco, que fue a las manos del arquero Carlos Miguel.

Los que ingresaron en Universitario de Deportes

Horacio Calcaterra: 'Calca' es uno de los que más tacto tiene con la pelota a sus pies, aunque en este partido no se le vio fino. Falló al querer buscar, por ejemplo, a Flores o Ureña y, para colmo, fue expulsado por la bronca al final.

Edison Flores: trató de generar peligro por el sector izquierdo y convirtió la única clara que tuvo: el penal para el parcial 1-1 (su primer gol en la temporada con el equipo). De momento, el popular 'Orejas' no muestra su mejor versión.

José Rivera: peleó más de lo que jugó en el ataque por el sector derecho. La 'Araña', en los descuentos, se encontró una pelota en el área del Corinthians y la envió al palo. Venía de un gol frente a Unión Comercio por el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.

Hugo Ancajima: su ingreso fue intrascendente y no tuvo repercusión, más aún con las expulsiones (cinco) del árbitro Wilmar Roldán.

Alexander Succar: al igual que Ancajima, no tuvo ocasiones para colaborar en el juego como quisiera. Después de seis minutos de su entrada al campo de juego se dio el conato de bronca en la banca visitante.

