Universitario vs. Corinthians EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por la vuelta de la Copa Sudamericana

Por la hazaña. Universitario de Deportes vs. Corinthians se enfrentan este martes 18 de julio, desde las 7:30 p. m. hora peruana, por la vuelta los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental U Marathon de la ciudad de Lima. Podrás seguir el partido EN VIVO a través ESPN y Star Plus, y por radio en los 89.7 FM de RPP Noticias.

El cuadro crema llega al partido luego de vencer 2-1 a Gimnasia en el último enfrentamiento de la fase de grupos, mientras que el Timao accede a esta instancia tras quedar tercera en su grupo de la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Universitario de Deportes al partido?

El cuadro crema llega al partido de este martes con buenos ánimos. Y es que la victoria ante Unión Comercio por la Liga 1 lo ha colocado en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, los problemas posteriores después del partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Corinthinas, han generado un enorme pesar, sobre todo en Jorge Fossati.

En conferencia de prensa, tras vencer 2-0 a Unión Comercio, el técnico uruguayo aseguró que le hará frente a la situación, pero si no siente las fuerzas, dejará el club.

“Es hacerle frente a la responsabilidad que uno tiene. Siempre dije que si en algún momento, cualquiera de mi cuerpo técnico o yo no está para dar el 100%, tiene que ser honesto con el grupo y quedarse afuera. Si yo no puedo conseguir eso, tengo que dar un paso al costado, no puedo seguir porque ellos no lo merecen y el club menos, por más que sea muy duro para mí y para ellos”, dijo.

Para el partido de este martes, se espera el regreso de Martín Pérez Guedes y el titularato de Edison Flores, quien no jugó ante Unión Comercio el último viernes.

¿Cómo llega Corinthians al partido por Sudamericana?

En tanto, Corinthians se encuentra en su mejor momento desde la llegada de Vanderlei Luxemburgo. Y es que el Timao ha ganado los tres últimos encuentros, situación que no se repetía desde febrero.

Para el partido de este martes, el extécnico de Real Madrid ha decidido convocar a jugadores juveniles, quienes estarán acompañados de Rodrigo Guedes.

“Ya teníamos una planificación previa. Vamos a tomar la decisión correcta con los chicos. Ayer trabajé con 30 jugadores, el 30% o el 40% eran chicos. Les estamos haciendo un lugar. Si tenemos que llevar a uno u otro que ha jugado hoy (ante Atlético Mineiro), analizaremos la necesidad. Lo pensaré. Pero ya teníamos un plan”, indicó Vanderlei Luxemburgo tras el partido con Atlético Mineiro por Copa Brasil.

¿Dónde y cómo ver Universitario vs. Corinthians vía TV por Copa Sudamericana?

El partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana será transmitido por la señal de ESPN. Por vía streaming se puede seguir el encuentro en la plataforma Star Plus. RPP Noticias también llevará el encuentro en los 89.7 de la FM, 730 AM y sus distintas repetidoras a nivel nacional. Asimismo se puede sintonizar en Audiplayer. Todos los goles, incidencias y post partido lo tendrás en RPP.pe.

Universitario de Deportes vs. Corinthians: horarios del partido en el mundo

El encuentro entre Universitario de Deportes vs. Corinthians se disputará desde las 7:30 p. m. hora peruana. Los horarios en el mundo son los siguientes:

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm

Chile: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Brasil: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

