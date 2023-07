Universitario vs. Corinthians: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Sudamericana?

Por el pase a la siguiente fase. Universitario de Deportes vs. Corinthians se enfrentan este martes 18 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima desde las 7:30 p. m. hora peruana. Podrás seguir las incidencias del encuentro EN VIVO a través ESPN y Star+. También podrás escucharlo por los 89.7 FM de RPP y seguir las incidencias por RPP.pe.

Universitario de Deportes está viviendo una semana complicada. Y si bien ganó su último encuentro ante Unión Comercio por la Liga 1, los problemas suscitados después del partido de ida ante Corinthians han afectado visiblemente al plantel.

Como se recuerda, el preparador físico Sebastián Avellino fue detenido por la Policía de Brasil luego de ser acusado de realizar gestos racistas en contra de hinchas del Timao durante el partido por Copa Sudamericana.

En un primer instante, el profesional uruguayo negó todos los actos y la dirigencia de Universitario indicó que no había pruebas de los gestos. Sin embargo, salieron a la luz imágenes donde se ve a Avellino ejecutar algunas señas contra los fanáticos del Timao.

Uno de los más dolidos con la detención del preparador físico es Jorge Fossati. El técnico indicó sentirse afectado por lo sucedido e insinuó que podría dejar el cargo.

“Es hacerle frente a la responsabilidad que uno tiene. Siempre dije que si en algún momento, cualquiera de mi cuerpo técnico o yo no está para dar el 100 %, tiene que ser honesto con el grupo y quedarse afuera. Si yo no puedo conseguir eso, tengo que dar un paso al costado, no puedo seguir porque ellos no lo merecen y el club menos, por más que sea muy duro para mí y para ellos”, dijo.

La situación de Corinthians, en cambio, es muy distinta desde lo anímico. El equipo de Vanderlei Luxemburgo ha logrado cuatro triunfos de manera consecutiva. Y si bien no está entre los primeros lugares del Brasileirao, está peleando en la Copa Brasil y la Copa Sudamericana.

Pero, como era de esperarse, para el partido del martes, el extécnico de Real Madrid colocará un equipo plagado de jóvenes.

“Ya teníamos una planificación previa. Vamos a tomar la decisión correcta con los chicos. Ayer trabajé con 30 jugadores, el 30% o el 40% eran chicos. Les estamos haciendo un lugar. Si tenemos que llevar a uno u otro que ha jugado hoy (ante Atlético Mineiro), analizaremos la necesidad. Lo pensaré. Pero ya teníamos un plan”, indicó.

Universitario vs. Corinthians: horarios en el mundo

El encuentro entre Universitario de Deportes vs. Corinthians se disputará desde las 7:30 p. m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:30 p.m.

¿Dónde y cómo ver Universitario vs. Corinthians vía TV por Copa Sudamericana?

El partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana será transmitido por la señal de ESPN. Por vía streaming, se puede seguir el encuentro en la plataforma Star Plus. RPP Noticias también te lo llevará en los 89.7 de la FM, 730 AM y sus distintas repetidoras a nivel nacional. Asimismo se puede sintonizar en Audiplayer. Todos los goles, incidencias y pospartido lo tendrás en RPP.pe.

