Corinthians consultó a Conmebol cambio de sede para el partido de vuelta con Universitario por la Sudamericana

Universitario de Deportes perdió frente a Corinthians (1-0) en Sao Paulo por el partido de ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque los cremas no consiguieron sumar en su visita a Brasil, confían en revertir la serie en el cotejo de vuelta cuando le corresponda ser locales.

Desde el principio, Conmebol tenía programado el segundo partido de la llave para disputarse el martes 18 de julio en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon, en Lima, no obstante, fue el entrenador de Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, el que expresó su preocupación de acudir al recinto de Universitario frente al aumento de casos del síndrome Guillain Barré en Perú.

“He estado en Perú varias veces, muy agradable, pero independientemente del país, un brote es un brote. Si hay un decreto, se tiene que respetar. No somos conejillos de indias. No queremos dejar de jugar, pero tenemos que ser responsables para no poner en riesgo nuestra salud. Si mi esposa enviuda, ¿quién será el responsable?”, expresó el técnico brasileño, apuntando al decreto de emergencia sanitaria nacional en Perú por los casos de Guillain Barré.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Corinthians viaja a Perú?

Esta situación de precaución no solo correspondió al entrenador Luxemburgo, sino también a su club. Según informó ‘Lance’, Corinthians consultó a la Conmebol la posibilidad de cambiar la sede del partido de vuelta frente a Universitario, argumentando el estado de emergencia nacional activo desde el sábado 8 de julio.

La citada fuente detalló que la respuesta de Conmebol es que no habrá modificaciones, con lo que el Universitario vs. Corinthians sí se jugará el martes 18 en el Monumental, a las 7:30 p.m. (hora peruana). Vale apuntar que el Gobierno no suspendió las actividades deportivas a pesar del estado de emergencia.

Así, la ‘U’ recibirá al ‘Timao’ a casa llena, pues el conjunto crema dio a conocer que vendió todas las entradas para el partido de vuelta. En dicho encuentro los merengues no contarán con el expulsado Alex Valera, mientras volverá Martín Pérez Guedes. Asimismo, el portero José Carvallo todavía no tiene definido si quedará apto tras ser protagonista de la bronca frente a Gimnasia.

¡𝙐𝙉 𝙇𝙇𝙀𝙉𝙊 𝙈𝙊𝙉𝙐𝙈𝙀𝙉𝙏𝘼𝙇! 🔥



¡Agotamos las entradas de todas las tribunas para la vuelta ante @Corinthians!



👉 Hagamos también una fiesta este viernes contra Unión Comercio.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ➡️ https://t.co/Yqn3qQkzPF#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/IhjHHNstj7 — Universitario (@Universitario) July 12, 2023

Universitario, invicto con Fossati en el Monumental

Universitario está obligado a ganarle a Corinthians para seguir con vida en la Copa Sudamericana, cualquier otro resultado lo deja fuera de carrera. Si la victoria es por un gol de diferencia, la llave se definirá en la tanda de penales. Si el triunfo es por dos o más goles, la ‘U’ avanzaría a octavos.

Los números respaldan a Universitario en el Monumental desde la llegada de Jorge Fossati. Hasta la fecha jugó 12 partidos en su recinto, registrando 11 triunfos por la Liga 1 y un empate en la Copa Sudamericana, ante Goiás.

NUESTROS PODCASTS

Búsqueda y recompensa

La Policía lleva a cabo una intensa búsqueda de cabecillas de organizaciones criminales, traficantes de drogas, sicarios, extorsionadores y otros delincuentes. Gracias a la información proporcionada por los ciudadanos a través del programa de recompensas, se ha logrado capturar a muchos de ellos. Conozca cómo funciona y quienes están en la lista de los más buscados en el siguiente informe.