¿Cómo le fue a Universitario de local ante equipos colombianos en Copa Sudamericana?

Universitario de Deportes disputará este jueves 4 de mayo uno de los encuentros más importantes de la temporada. El equipo dirigido por Jorge Fossati enfrentará a Independiente Santa Fe por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana. De ganar, sumará siete puntos y -prácticamente- estaría asegurando su lugar en la próxima instancia del torneo.

Sin embargo, la situación no es nada fácil para el equipo crema. A las bajas de Piero Quispe y Tito Urruti, se suma un factor más: la historia. Y si bien esta no juega, puede ser importante para conocer la performance de un equipo. A lo largo del torneo continental, Universitario se ha enfrentado en una sola ocasión -como local- a un equipo colombiano. Lamentablemente, el resultado no fue el mejor. ¿Qué pasó en dicho partido?

Universitario vs. Atlético Nacional (Copa Sudamericana 2007)

En el Campeonato Descentralizado 2005, Universitario de Deportes quedó en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Esto le permitió clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. En este torneo, en la etapa preliminar, se enfrentó a Atlético Nacional.

En el partido de ida, disputado en Lima el 9 de agosto, el equipo colombiano venció al peruano con gol de Humberto Mendoza (28'). En la vuelta, jugado en Medellín, el marcador fue el mismo: 1-0. Esta vez, el gol lo hizo Carmelo Valencia a los 77'.

Universitario vs. Santa Fe: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario ante Santa Fe vía TV por Copa Sudamericana?

Será transmitido por la señal de DSports. RPP Noticias te lo lleva en radio en los 89.7 FM., en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

