Figuras, estilo de juego, fortalezas y debilidades de Santa Fe, rival de Universitario en la Sudamericana

Universitario de Deportes vs. Independiente Santa Fe se enfrentarán este jueves 4 de mayo, por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana. El partido está pactado para arrancar a las 9:00 p. m. (hora peruana y colombiana), en el Monumental U Marathon.

A este encuentro, decisivo para definir la punta de la tabla, ambas escuadras llegan con mismo puntaje, tras conseguir un triunfo y un empate. Los cremas le ganaron 1-0 en su debut a Gimnasia y Esgrima La Plata, de visita, e igualaron 2-2 con Goiás en condición de local. El equipo colombiano, por su parte, arrancó con un 0-0 en Brasil y sumó de a tres en casa, frente al 'Lobo'.

En RPP Noticias conversamos con Miguel Paris, periodista de Gol Caracol, encargado de la cobertura de los 'Cardenales', quien nos contó cuál es la principal fortaleza y debilidad de Santa Fe, así como cuál es su estilo de juego y quiénes son sus figuras.

Repasa, en esta nota, la radiografía del próximo rival de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Fortaleza y debilidad

Para Miguel Paris, la más importante virtud de Independiente Santa Fe es el juego rápido por las bandas. "La primera y principal fortaleza es la velocidad de sus extremos. Todos los ataques pasan por ahí: José Enamorado, Jersson Gonzales o Wilfrido de La Rosa. Todo ataque pasa por los pies de ellos. De ahí se crea el juego. Si llegan a taponar a esos extremos, Santa Fe cojea, se podría decir", mencionó.

En cuanto a la mayor flaqueza del equipo, aseguró que es el sector defensivo. "Y no porque no haya buenos jugadores, sino porque ha sufrido mucho por lesiones. A Rivera (el DT) le ha costado consolidar una defensa: se van a la selección, a microciclos, se lesionan... Esa variación no le ha permitido conformar una defensa sólida. Por eso, le cuesta mantener el cero en los partidos", agregó.

José Enamorado ha sido titular en los tres partidos de Santa Fe en la Sudamericana 2023. | Fuente: Independiente Santa Fe

Estilo de juego

Según el periodista de Gol Caracol, el estilo de Independiente Santa Fe, rival de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana, es siempre el mismo. "Sea visitante o local, sale a buscar los partidos. Es un equipo al que le gusta el ataque vertical, por la velocidad de su extremos, que tienen buen pie. No solo buscan el centro, sino también el arco.. El equipo intenta aprovechar eso, es muy reactivo con el balón".

En cuanto al sistema que habitualmente emplea Harold Rivera, entrenador de 52 años, Paris comenta que se trata de un 4-2-3-1, que puede convertirse en 4-5-1 o 4-4-1-1, dependiendo del desarrollo.

Las figuras

Maris Paris, en diálogo con RPP Noticias, explicó por qué considera a los tres siguientes jugadores como los pilares del equipo colombiano:

José Enamorado. 24 años. Volante ofensivo/extremo. Lleva cuatro goles en 19 partidos jugados este año. "Es la figura del momento. Lleva la 10, es extremo derecho y el más desequilibrante de todos. Está entre los mejores de la liga colombiana. Según un estudio (publicado en el portal Speeds BD), es uno de los cuatro jugadores más rápidos del mundo, con Kylian Mbappé (PSG) y Darwin Núñez (Liverpool).

Hugo Rodallega. 37 años. Centrodelantero. Lleva seis goles en 16 partidos jugado este año. "Tiene pasado en la selección de Colombia y en la Premier League (Wigan Athletic FC y Fulham, entre 2008-09 y 2014-15). Volvió, después de 17 años, al fútbol colombiano. De a poco, ha ido retomando su nivel".

Kevin Mantilla. 19 años. Defensa central. Un gol en ocho partidos jugados este año (se lo hizo a Gimnasia, por Sudamericana). "Es un central alto (1.91 m.), de buen pie, que, a pesar de su corta edad, ya ha sido capitán de Santa Fe y de la selección colombiana sub 20. Fue convocado al Mundial de Argentina y, por su proyección y buen juego, está en el radar del Liverpool, Porto y otros equipos de Europa. Seguro terminará yéndose en el mercado de verano".