¡Lo falló! Paolo Guerrero no pudo anotar en la tanda de penales en la final de la Copa Sudamericana [VIDEO]

Paolo Guerrero arrancó la tanda de penales para LDU de Quito, pero su remate fue atajado por el portero de Fortaleza.

Lo falló. Paolo Guerrero no pudo demostrar su jerarquía y falló us disparo en la tanda de penales entre LDU de Quito vs. Fortaleza para definir al campeón de la Copa Sudamericana 2023.

Paolo Guerrero falló su penal en la final de la Copa Sudamericana. | Fuente: @SC_ESPN

LDU Quito vs. Fortaleza EN VIVO: se enfrentan este sábado 28 de octubre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado (Uruguay). El partido corresponde a la final de la Copa Sudamericana 2023 se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y DirecTV en Sudamérica. También podrás seguir EN VIVO el encuentro por radio a través de los 89.7 FM, 730 AM de RPP Noticias. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe

LDU vs. Fortaleza: alineaciones confirmadas en la final de Copa Sudamericana

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Alfredo Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi (C); Renato Ibarra, Sebastián González, Jhojan Julio; Paolo Guerrero.

Fortaleza: Joao Ricardo; Tinga (C), Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre; Marinho, Tomás Pochettino, Guilherme Augusto; Juan Martín Lucero.