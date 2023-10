Paolo Guerrero tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana: "Me cobré la revancha"

Perú está de fiesta. El delantero Paolo Guerrero no dudó en mostrar su felicidad luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el atacante de la Selección Peruana aseguró que ha vivido momentos increíbles desde su llegada al cuadro ecuatoriano y que el técnico Luis Zubeldía tiene mucho que ver en ello.

Paolo Guerrero tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana. | Fuente: @SC_ESPN

"Tres meses, cuatro meses que estoy aquí. He vivido momento increíble. Desde el primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo que era ganar la Sudamericana", indicó Paolo Guerrero en un primer momento.

"Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice 'te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana'. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato", complementó el delantero.

"Hoy me cobro mi revancha"

Luego, el futbolista de 39 años agradeció a las personas que están con él en todo momento y afirmó que hoy se cobró su revancha.

Como se recuerda, el atacante iba a disputar la final de la Copa Sudamericana 2017 con la camiseta de Flamengo, pero no pudo hacerlo tras ser sancionado.

"Para mí es increíble. Agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me acompañan siempre y por darme ese soporte", afirmó en un primer momento.

"Estoy muy feliz. Ya había tenido la oportunidad, bueno, no la disputé, llegamos hasta la final con Flamengo. Fui castigado. No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado, y hoy día me cobro la revancha", finalizó el delantero nacional.

