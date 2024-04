¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2024?

El partido de la jornada. Universitario de Deportes visitará este sábado 13 de abril a Sport Boys en encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El partido se jugará en el Estadio Nacional, con ambas hinchadas, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por la señal de GOLPERU. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Las incidencias las podrás seguir ONLINE por RPP.pe.

Universitario de Deportes viene atravesando un buen momento. No es solo uno de los líderes de su grupo en la Copa Libertadores, sino que también viene haciendo un buen Torneo Apertura.

En la Liga 1 Te Apuesto 2024, se encuentra segundo en la tabla de posiciones con 24 unidades, uno menos que el líder Sporting Cristal.

Para este cotejo, se espera que Jairo Concha vuelva al equipo titular en reemplazo de Jorge Murrugarra. Además, José Rivera se mantendría en el once, por lo que Alex Valera y Diego Dorregaray estarían esperando en le banco de suplentes.

Sport Boys no viene atravesando su mejor momento. El equipo rosado no gana hace tres partidos, resultados que lo han colocado en el decimoprimer puesto con once unidades.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Boys?

El partido entre Universitario vs. Sport Boys se juega el sábado 13 en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?

El partido entre Universitario vs. Sport Boys está programado a las 8.00 p.m. hora peruana. Los horarios en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Chille: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay:10:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:00 p.m.



¿Dónde ver Universitario ante Sport Boys vía TV por Liga 1 Te Apuesto?

