¿Juan Reynoso volverá a dirigir a Cruz Azul?: "Me considero parte importante de su historia"

Juan Reynoso dejó atrás su ciclo con la Selección Peruana y espera por novedades respecto a su futuro como entrenador. México es el país extranjero donde el estratega ha desarrollado su carrera y un equipo especial es Cruz Azul, donde fue campeón como futbolista y también desde el banquillo.

En el actual Clausura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul marcha en el tercer lugar, con el mismo puntaje que los líderes Toluca y América. La ‘Máquina Cementera’ pasa por un buen momento con Martín Anselmi como técnico, algo que resaltó Reynoso.

"Con el señor Anselmi hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco, el equipo se ve bien, el club está encontrando de nuevo una estabilidad. Contento de ver que hoy los aficionados empiezan a creer de nuevo en un equipo que, hasta hace unos meses, no había esa ilusión de poder pelear arriba", declaró el peruano en ‘TUDN’.

Reynoso y su futuro en Cruz Azul

Juan Reynoso logró ser campeón con Cruz Azul en 1997, cuando era el capitán del plantel. Tras ello, el club pasó por una larga sequía de títulos que acabó cuando el peruano los llevó a la cima en 2021.

Con ese antecedente, Reynoso reconoció que le gustaría volver a dirigir a México y específicamente al elenco cruzado.

“Es una pregunta que mentiría si digo que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se está haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará; sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar", expresó.

Juan Reynoso obtuvo dos títulos con Cruz Azul en su paso por el clubFuente: EFE

La carrera de Juan Reynoso

Finalizado su ciclo como futbolista, Juan Reynoso dio inicio a su etapa como entrenador en el balompié nacional. Debutó en 2007 estando al mando de Coronel Bolognesi, al que llevó al título del Clausura. En 2009 fue anunciado como director técnico de Universitario de Deportes, obteniendo el título nacional de aquel año y en 2010 alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pasó por Juan Aurich, Sporting Cristal y en el Cruz Azul Hidalgo contó con su primera experiencia en el exterior. Retornó al Perú para dirigir a Melgar y lo sacó campeón en 2015, año de su centenario. Tras ello trabajó en Real Garcilaso y los mexicanos Puebla y Cruz Azul. Esa trayectoria le llevó a la Selección Peruana, donde tras más de un año fue cesado por los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.