Abogado de Cristian Díaz dice que Alianza Lima "tendrá que hacerse cargo de las consecuencias" por la no ejecución de un contrato

Descentralizado Entrevista en exclusiva con el abogado de Cristian Díaz.

La situación se complica para Alianza Lima. En entrevista en exclusiva con RPP Deportes, Eduardo Martins, abogado de Cristian Díaz, aseguró que el cuadro blanquiazul tendrá que “hacerse cargo de las consecuencias” de no ejecutar el vínculo que tiene el técnico con el equipo peruano.

De acuerdo con el letrado, en caso el club íntimo desconozca el contrato entre ambas partes, la discusión sería monetaria. Pero, ni no llegan a un buen puerto, se procedería a una demanda. Aunque indicó que ese no sería el principal objetivo.

"(Alianza Lima) Tendrá que hacerse cargo de las consecuencias de la no ejecución de un contrato de trabajo en el ámbito del fútbol. (La solución) Implica que discutiremos de dinero, básicamente. La discusión sería de dinero", indicó en un primer momento.

"Ojalá que no haya que litigar. Sinceramente, te lo digo, porque además de ser abogado, soy amigo personal de Cristian Díaz y de todo su cuerpo técnico y lo único que no quiero es una demanda de este tipo. (...) El objetivo no es hacer una demanda. Si el club no contesta y no trata de salir de esta situación de una manera saludable para todas las partes, la última parte es la demanda al club que lo contrato. En una demanda de este tipo, la primera instancia, es en Tribunal del Fútbol de la FIFA, en la Comisión del Estatuto del Jugador, específicamente", complementó.

Abogado asegura que tiene pruebas de contrato con Alianza Lima

Por otro lado, Eduardo Martíns reiteró que Cristian Díaz tiene un contrato firmado. Incluso, aseguró que tiene las pruebas del mismo.

"Tienen un contrato firmado. Esa es la situación actual. Alianza Lima le hizo una oferta a Cristian Díaz, y Cristian Díaz la aceptó. Previamente, renunció a su cargo de entrenador en Deportivo Morón. Tienen un vínculo contractual, esa es la situación actual", aseguró en un inicio.

"Sí, es una oferta de trabajo. Un contrato, en el ámbito propiamente de los contratos y específicamente en el ámbito del fútbol es aquello que tiene, que nosotros los abogados llamamos 'los elementos esenciales'. Tiene la fecha, tiene el ofrecimiento, tiene el plazo de duración, las obligaciones de las partes y el valor. Es un contrato, lo envió el club firmado por Bruno Marioni y lo devolvió aceptándolo Cristian Díaz. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia de la FIFA, lo dice la ley, lo dice el propio TAS, pero la idea de Cristian Díaz es que esto se canalice poner otro lado y se pueda resolver. Cristian Díaz tiene hoy contrato con Alianza Lima", complementó

Por último, afirmó que enviarán una notificación a Alianza Lima para que aclare la situación y que espera se termine con Cristian Díaz en banco blanquiazul.

"Nosotros estamos por mandar una notificación al club para que aclare esta situación porque estamos enterados por ustedes. No tenemos comunicación oficial. La única comunicación oficial del club fue a través de Bruno Marioni, quien envió la oferta contractual, Cristian Díaz se desvinculó de Morón y aceptó la contratación de Alianza Lima. Hasta ahí, sabemos. Después, todas las versiones periodísticas que han surgido y la falta de comunicación por parte del club hacen que nosotros tengamos que enviar una notificación para que se aclare rápido esta situación (…) Nosotros, al estar vigente el contrato, está la expectativa que esto se solucione de buena manera con Cristian Díaz en el banco de Alianza Lima", finalizó.