Abogado de Guerrero: El club César Vallejo "tiene que definir si la carrera de Paolo acaba acá o si lo dejan libre"

Luego de que el futbolista peruano Paolo Guerrero confirmó este jueves que no jugará por Universidad César Vallejo, pese a que firmó con el club trujillano por toda la temporada 2024, su abogado Julio García explicó detalles de la situación legal del delantero en este caso.

En entrevista con ‘América’, Julio García confirmó que la madre de Paolo Guerrero recibió mensajes de presuntos extorsionadores, por lo que la seguridad de su familia no se vio garantizada para viajar a la ciudad de Trujillo.

Sobre el tema del contrato, el letrado indicó que la Universidad César Vallejo le está pidiendo a Paolo Guerrero que se presente ante el club en Trujillo. Sin embargo, negó que esto ocurra porque el delantero ya manifestó que no vendrá a Perú.

“Paolo no va a venir, el club Vallejo tiene que definir si la carrera de Paolo acaba acá o si lo dejan libre. [...] Hoy es un gran signo de interrogación, depende mucho del club Vallejo si Paolo sigue jugando o ya no”, señaló el abogado en conversación con la prensa.

Asimismo, el abogado de Paolo Guerrero indicó que el club norteño se niega a dejar sin efcto el contrato y no se ha pedido una indemnización económica por el momento.

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero contó los detalles de las amenazas de muerte que recibió su madre, razón por la que decidió no jugar en la Universidad César Vallejo.

“El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y vía WhatsApp, ya teníamos días negociando, firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club). Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Por la noche de ese día, alrededor de las 8:00 p.m., mi mamá me llama muy preocupada a decirme ‘mira los mensaje que me han mandado, qué hago con esto’. Estaba muy nerviosa. Hablaban con amenazas, era muy corto”, contó el futbolista peruano.

“Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”, agregó.

Finalmente, Paolo Guerrero descartó que viaje a Trujillo porque su prioridad es la seguridad de su familia.