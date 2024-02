Paolo Guerrero rompió su silencio: por amenazas a su madre confirmó que no jugará por César Vallejo

El delantero Paolo Guerrero confirmó este jueves que no jugará por Universidad César Vallejo, a pesar del contrato que firmó con el club trujillano por toda la temporada 2024, debido a las amenazas que recibió su madre Petronila Gonzales tras conocerse su llegada al fútbol peruano.

En entrevista con ‘América’, Paolo Guerrero dio sus razones para dar marcha atrás al vínculo que los une con los ‘poetas’ a razón de las amenazas que se produjeron desde que se unió oficialmente con el elenco peruano.

“El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y vía WhatsApp, ya teníamos días negociando, firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club). Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Por la noche de ese día, alrededor de las 8:00 p.m., mi mamá me llama muy preocupada a decirme ‘mira los mensaje que me han mandado, qué hago con esto’. Estaba muy nerviosa. Hablaban con amenazas, era muy corto”, contó el goleador histórico de la Selección Peruana.

“Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”, indicó.

Las amenazas a ‘Doña Peta’, madre de Paolo Guerrero

‘América’ difundió las amenazas que recibió Petronila Gonzales a través de WhatsApp, en las que se le conmina que Paolo Guerrero brinda una “colaboración” a una organización de Trujillo o se “lamentará de las consecuencias”.

“Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo, que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario, así esté con 10 guardaespaldas lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la policía nos vamos a enterar. La próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado.

Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo, depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora.

Mira tía, hemos querido ser educados, pero mandan un vago a malear. Acá si van a mandar a alguien que sea con un monto en la mesa. Trujillo es nuestra tierra y acá el muchacho con nosotros o puede estar en el infierno o en el cielo, así que pensando que contratodo nos vamos y las consecuencias va a ser peor para ustedes. Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos, si ya no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras”.

A raíz de las extorsiones, Paolo Guerrero manifestó que se contactó con el futbolista Christian Cueva para que le brinde alcances de la situación que se vive en Trujillo.

“Llamé a Christian Cueva, porque él es de allá, y quería saber más del tema. Me dijo ‘acá la cosa está picante, está brava, pero quédate tranquilo'", señaló.

Paolo Guerrero, quien continúa en Brasil, busca resolver el vínculo que lo une a César Vallejo por toda la temporada 2024 para seguir extendiendo su carrera futbolística.