Paolo Guerrero, Hernán Barcos y los 'cracks' mundiales de 40 años que siguen jugando al fútbol

Paolo Guerrero cumplió 40 años el pasado 1 de enero. El ‘Depredador’, lejos de haber puesto el punto final a su carrera deportiva, sostendrá un nuevo reto tras firmar por la Universidad César Vallejo en la temporada 2024. ¿La razón? Mantenerse activo en el deporte y ser una alternativa en la Selección Peruana.

Paolo Guerrero nunca llegó a actuar de forma profesional en el fútbol peruano tras dar el salto al Bayern Munich antes de su debut con Alianza Lima, escuadra donde realizó su etapa formativa.

Aunque había deslizado que solo vestiría los colores blanquiazules en el campeonato local, el ‘9 aceptó la propuesta de César Vallejo: un salario altísimo para la Liga1 y la posibilidad de extender su vínculo por dos años más, lo que le brinda garantía de seguir jugando.

Bordeando los 40 años, son escasos los futbolistas que aún siguen en actividad. No es el caso de Paolo Guerrero que, como otros ‘cracks’ nacidos en el año 1984, continúan brindando su talento al balompié y el rendimiento que ofrecen llevan a que el retiro no aparezca en el horizonte cercano.

40 años y siguen en el fútbol

Andrés Iniesta: acaso el mejor jugador en la historia del fútbol español, en el recuerdo por ser el autor del gol que le dio a los ibéricos la Copa del Mundo en 2010, sigue activo. El ‘Cerebro’ dejó el Vissel Kobe de Japón y aunque muchos le perdieron el rastro, el exvolante del Barcelona firmó por el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos.

Thiago Silva: el zaguero central que dejó huella en Fluminense, AC Milan y Paris Saint-Germain se mantiene en Europa, disputando su cuarta temporada en el Chelsea, donde es el capitán. Exseleccionado de Brasil, medallista olímpico y ganador de una Champions League, por Thiago Silva no pasan los años.

Makoto Hasebe: al igual que Thiago Silva, se mantiene jugando en la élite europea al ser parte del Eintracht Frankfurt de Alemania. Con el conjunto germano conquistó la Europa League en 2022 y, aunque esta temporada ha tenido pocas oportunidades de jugar, acumula ya diez campañas consecutivas en el elenco de la Bundesliga.

Mathieu Valbuena: marcado durante su trayectoria por un caso con Karim Benzema, que los apartó a ambos de la Selección de Francia, sigue jugando con el Apollon Limassol de Chipre. Antes de recalar en esta liga, estuvo en Olymiacos de Grecia y Fenerbahce de Turquía.

Santi Cazorla: campeón de la Eurocopa con la Selección de España en 2008 y 2012. Figura del Villarreal y Arsenal, el mediocampista estuvo en el plantel de Al Sadd de Qatar, pero decidió volver a su país al aceptar la propuesta del Real Oviedo de la Segunda División.

Vágner Love: conocido mundialmente como el ‘delantero del amor’, llegó a tener un lugar en la Selección de Brasil. Vágner Love disputó el ascenso de su país en 2023 y cuando se creía que cerraba su carrera, los once goles que marcó con Sport Recife le abrieron las puertas este año del Atlético Goianiense, con el que volverá a jugar en el Brasileirao.

Lucas Barrios: mundialista con Paraguay en 2010 y subcampeón de Copa América en 2011, que por ese periodo integró el plantel del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Lucas Barrios es un delantero con largo recorrido por diversos conjuntos del continente americano y desde el 2023 defiende la camiseta del Sportivo Luqueño de su país.

Marcelo Barovero: el guardameta argentino fue uno de los fichajes de River Plate cuando consiguió retornar a la Primera División en 2012. En cinco temporadas con los millonarios, fue clave para el resurgimiento internacional de la institución, ganando la Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa y la Suruga Bank. Actualmente ataja en Banfield.

Hernán Barcos: la edad es solo un número para el ‘Pirata’, que en tres cursos integrando las filas de Alianza Lima en el fútbol peruano ha sido figura y goleador de los blanquiazules. Hernán Barcos sostendrá su cuarto año en la Liga1, donde apunta a darle un título más a los victorianos y extender su récord de máximo goleador extranjero del club.

1984: más casos en el fútbol peruano

Paolo Guerrero y Hernán Barcos no son los únicos futbolistas de la categoría 1984 que se mantienen en los conjuntos de la Liga1. De la ‘promo’ de 40 años está el arquero Diego Penny de Deportivo Garcilaso o Michael Sotillo de Los Chankas. Otros jugadores que no han puesto el punto final a sus carreras, aunque todavía no consiguen equipo, son los exseleccionados Jaír Céspedes y Luis ‘Cachito’ Ramírez.

En Sport Huancayo está el volante argentino Matías Pérez García, que tras destacar en las recientes campañas con Deportivo Municipal fichó por el ‘Rojo Matador’, que también tiene en su plantel al guardameta Joel Pinto, que en junio del 2024 llegará a los 44 años.