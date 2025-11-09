ADT vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 18 del Torneo Clausura?

ADT vs Los Chankas EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 18 del Torneo Clausura.

ADT vs Los Chankas EN VIVO: se enfrentan este lunes 10 de noviembre por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

ADT vs Los Chankas: así llegan a la fecha 18 del Torneo Clausura



ADT y Los Chankas llegan con el mismo propósito al partido: clasificar a la Copa Sudamericana. Los Chankas se encuentra en el puesto 10 con 47 unidades, uno menos que Sport Huancayo, último equipo en clasificar a la Copa Sudamericana. ADT, en tanto, se encuentra en el puesto 11 con 45 puntos, por lo que una victoria lo pone en la misma línea de los huancaínos.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Los Chankas en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura?



El encuentro entre ADT vs Los Chankas se disputará este lunes 10 de noviembre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene capacidad para 9100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Los Chankas en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura?



En Perú , el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el ADT vs Los Chankas en vivo?



El partido entre ADT vs Los Chankas se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP,pe.

ADT vs Los Chankas: alineaciones posibles



ADT: Hermoza; Narváez, Soto, Dulanto, Gutiérrez; Pérez, Robles; Cabello, Barreto, Rojas; Bazán.

Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Mogollón, González, Pimienta, Quintana; Torres, Palomino, Guivin, Manzaneda; Bueno.