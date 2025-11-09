Liga 1: ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Los Chankas por la fecha 18

ADT de Tarma se enfrenta mañana ante Los Chankas para disputar el partido por la fecha 18, en el Estadio Unión Tarma, desde las 15:00 horas.
Así llegan ADT de Tarma y Los Chankas
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1
ADT de Tarma busca levantarse de su derrota ante Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1
En la jornada anterior, Los Chankas derrotó 1-0 a Ayacucho FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 1-1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Micke Palomino Huaminí.
Horario ADT de Tarma y Los Chankas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas