Liga 1: ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Los Chankas por la fecha 18

ADT de Tarma y Los Chankas se enfrentan en el Estadio Unión Tarma, con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

ADT de Tarma se enfrenta mañana ante Los Chankas para disputar el partido por la fecha 18, en el Estadio Unión Tarma, desde las 15:00 horas.

Así llegan ADT de Tarma y Los Chankas

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma busca levantarse de su derrota ante Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Los Chankas derrotó 1-0 a Ayacucho FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Micke Palomino Huaminí.

Horario ADT de Tarma y Los Chankas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

