Agustín Lozano sobre denuncias de amaños de partidos: "Publiquen las pruebas, no hagan daño al arbitraje peruano"

Las denuncias de amaños de partidos en el fútbol peruano han generado diversas reacciones entre los dirigentes deportivos nacionales. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pidió a las personas que denuncian estos hechos presentar las pruebas que comprueban estos actos.

En conversación con varios medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, le hizo un llamado a Fernando Chappell, exárbitro FIFA que aseguró tener audios y videos que comprometen a árbitros de fútbol, mostrarlos y dejar de dañar honras.

"Siempre se han dado situaciones de denuncias, pero ayúdennos en que las denuncias se puedan concretizar. Es decir, que tengan fallos inmediatos y, para eso, se necesitan pruebas, nombres. Basta ya", indicó en un primer momento.

"Hace poco salió una persona a denunciar que existen árbitros que tienen audios, que tienen videos. ¿Por qué no colaboramos? Señor (Fernando) Chappell, le hago un llamado: ponga los audios, pongan los videos, no le haga daño al arbitraje nacional, no le haga daño a su propio país, publique todo lo que tiene, publique los audios, publique los videos", complementó.

Agustín Lozano también habló sobre las apuestas deportivas

Por otro lado, el presidente de la FPF también habló sobre el tema de las apuestas deportivas. En la misma línea del arbitraje, solicitó pruebas y afirmó que no pone las manos al fuego por nadie. Sin embargo, afirmó que no se pueden lanzar afirmaciones sin tener pruebas.

"Igual pasa con el tema de las apuestas. Vamos, suelten las pruebas, publíquenlo, o no queremos al país, o no queremos al Perú, no queremos al fútbol peruano. Siempre lanzamos acusaciones, suelten las pruebas. El que tenga que irse, que se vaya, pero colaboren, pruebas para poder actuar", aseguró en principio.

"Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero no es posible que alguien, alegremente, ofrezca, denuncie y manche honras, manche instituciones, manche personas", finalizó.

