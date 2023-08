Exmédico de Alianza Lima sobre lesión de Andrés Andrade: "Pudo darse una rotura antigua"

Alianza Lima no tendrá a uno de sus mejores jugadores para lo que resta de año. Y es que el volante colombiano Andrés Andrade es baja en el conjunto blanquiazul.

Andrés Andrade se recrudeció de la lesión a la rodilla y será operado en los próximos días del ligamento cruzado anterior y de los meniscos. Por ello, el mediocampista será ausencia en Alianza Lima por lo que resta de temporada y, ante ello, el exjefe del departamento médico del club, Alejandro Mesarina, conversó con Fútbol como cancha de RPP Deportes.

"A Andrade lo bien normal, tranquilo. No hubo ningún síntoma que me hizo pensar de una lesión, pero obviamente después de la lesión vimos algo que no iba acorde con la magnitud del mecanismo. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior hay una artrosis inmediata. La rodilla se hincha, mucha sangre y dolor", sostuvo el exmiembro de Alianza.

Descentralizado Alejandro Mesarina habla con RPP Noticias.

Alejandro Mesarina, exjefe del departamento médico de Alianza Lima: "El señor Bellina me dijo que iban a evaluar al departamento médico[...] Llamé muchas veces al sr. Bellina y no me contestó".@rppdeportes

Alejandro Mesarina y su palabra en Alianza Lima

Luego, respondió en relación a cómo es que se dio el caso peculiar del exjugador del Atlético Nacional de la liga colombiana.

"Esto no se dio en el caso de Andrade y hubo una junta médica con el médico de Colombia. Se le evaluó y concluimos que pudo darse una rotura antigua, reagudizando, probablemente sin conocimiento del jugador. La rodilla estaba estable en todo momento. Había que intervenirlo quirúrgicamente. En conjunto, se le trató de manera conservadora. Iba bien, el jugador estaba contento", remarcó.

Luego, el exjefe médico de Alianza Lima comentó la decisión que tuvieron que tomar por la dura lesión de parte de Andrés Andrade.

"Yo dejo el club. Se cambia de cuerpo técnico y se recrudece ahora con rotura de menisco, que es una lesión y ya no hay más que hacer. Había que intervenir. Se comunica con el medico de Colombia y lo mejor era que la rehabilitación sea allá", indicó el galeno.

Por otra parte, fue consultado respecto a los procedimientos médicos que se dan en el actual bicampeón del fútbol peruano.

"Según el protocolo del club, debe haber una evaluación del medico del club y de acuerdo a eso la gerencia decide. Solo evaluamos y hacemos el reporte. En este caso, en la mayoría de jugadores no sucedió. En principio se guardó un hermetismo extraño de ciertas contrataciones que se iban a hacer", dijo.

Al final, añadió que "la mayoría de personas las desconocían, entre ellos no. No querían que se filtren los nombres y no entendía bien. Algunos dijeron que eran decisiones corporativas y me preguntaron si se podían mejorar. Obvio que sí. Las lesiones son tratables".

