Andrés Andrade confirma que será operado: "Nunca llegué lesionado, mi conciencia está tranquila"

En Alianza Lima no se habla de los resultados, sino de la lesión a los ligamentos de la rodilla izquierda de Andrés Andrade que lo tendrá fuera de carrera con el elenco íntimo en lo que resta del 2023.

Andrés Andrade no tendrá actividad con Alianza Lima en los próximos meses de la Liga 1 y debido a su baja en la tienda blanquiazul el volante se pronunció por medio de sus redes sociales oficiales. El popular 'Rifle' fue claro al hablar de la dura dolencia que lo alejará de las canchas.

"Tuve una lesión hace dos meses, fue justo en el partido contra Libertad. En la práctica del sábado tuve un movimiento en el que iba a definir y me lesiono solo. Iba a girar el cuerpo completo para rematar y lastimosamente el zapato queda en la cancha. Sufre la rodilla y tuve la lesión", sostuvo Andrade en un primer momento.

La palabra de Andrés Andrade en sus redes sociales. | Fuente: @pipeandrade10

Andrés Andrade aclara su lesión en Alianza Lima

Luego, dio cuenta del procedimiento que se llevó a cabo de parte del departamento médico del actual bicampeón del fútbol peruano.

"De inmediato tuvimos la resonancia y sale que me rompo el ligamento cruzado anterior y el menisco tipo rampa. No hicimos ningún comunicado ni yo ni Alianza porque el examen clínico que me hacen los doctores, como los del club y uno aparte especializado, me encontraron que la rodilla estaba estable, que podía volver a jugar. Me dijeron que eran siete semanas para volver y cumplí. Entrenando también por mi cuenta", contó el mediocampista.

Más adelante, Andrés Andrade comentó cómo es que le recrudeció la lesión, la misma que hará que no tenga continuidad en Alianza Lima.

"La semana pasada, antes del partido en Trujillo, el jueves, vuelvo a recaer. La rodilla se siente inestable y sentí que se me atravesó algo. La dejamos quieta y aparece que el cruzado seguía roto y el menisco también. En ese momento hablo con los doctores de confianza, los dos de Colombia, y me dicen que tenía que operarme de urgencia. Han sido días complicados para mí", indicó el futbolista.

Por último, manifestó que cuando firmó contrato con el club blanquiazul, lo hizo al 100 % de su estado físico. No presentaba dolencia alguna.

"Quiero aclarar porque no quiero que se juegue con mi ética. Nunca tuve una lesión de cruzado. Nunca llegue a Alianza lesionado. Cuando llegué tuve una temporada larga con Atlético Nacional (...) Puedo decir que mi conciencia está tranquila. Mañana vamos a proceder con mi cirugía con un doctor de Medellín que le tengo confianza. Tenía pensado hacer mi recuperación en Atlético Nacional, pero no es posible porque tienen sus cosas", dijo.

Hay que tener en cuenta que el exjefe del departamento médico del club, Alejandro Mesarina, conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias, en donde comentó la situación del futbolista en mención.

"Lo vi bien y normal, tranquilo. No hubo ningún síntoma que me hizo pensar de una lesión, pero obviamente después de la lesión vimos algo que no iba acorde con la magnitud del mecanismo", sostuvo el galeno.

