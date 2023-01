Alex Valera dejó Universitario en 2021 para emigrar a Al Fateh | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes derrotó a César Vallejo en Trujillo y quedó listo para su presentación oficial de temporada en la ‘Noche Crema 2023’, donde chocará con Aucas de Ecuador este sábado en el Estadio Monumental.

"Siempre es bueno tener esta clase de partidos, el sábado tenemos la 'Noche Crema' y la próxima semana nos vamos a Chile a hacer dos partidos con equipos que van a estar en la Copa Libertadores, siempre es bueno tener esa clase de roce", dijo Jean Ferrari, administrador de la institución en entrevista con ‘GOLPERÚ’.

Para esta campaña, Universitario apunta a obtener el título de la Liga 1 y ser protagonista en la Copa Sudamericana, donde se medirá a Cienciano en la primera fase. Los cremas concretaron una cantidad importante de incorporaciones, pero se deslizó la posibilidad de tener otra vez a Alex Valera, delantero que retornó al país tras afirmar haberse desvinculado del Al Fateh árabe.

“Es un jugador atractivo para cualquier club, pero no sé exactamente en qué situación está. El tema deportivo lo ve Manuel Barreto y él es el que me mantiene al tanto. En caso exista la posibilidad (de su regreso), me comentará”, señaló Jean Ferrari, quien concretamente no descartó a Alex Valera queien salió de Universitario para emigrar al Medio Oriente.

Alex Valera anotó 25 goles en su paso por Universitario | Fuente: Universitario

El paso de Alex Valera por Universitario

Alex Valera fue fichado por Universitario de Deportes para la temporada 2021. En casi dos años en el cuadro merengue registró un total de 49 partidos oficiales entre todas las competiciones.

El delantero de 26 años, que llegó a la ‘U’ tras su paso por Deportivo Llacuabamba, anotó 25 goles y brindó 8 asistencias. Hasta su salida del elenco crema hacia Al Fateh durante el Torneo Clausura 2022, se encontraba entre los máximos anotadores de la Liga 1. En el caso concreto del equipo, fue el futbolista con más tantos en los casi dos años en la institución.

Cambio de horario en debut de Liga 1

Universitario se mostró disconforme con la programación para su debut en la Liga 1 Betsson 2023. Los merengues enfrentarán de locales a Cienciano en el Estadio Monumental y el partido fue pactado para el lunes 23 de enero a las 8:00 p.m.

"Estamos sorprendidos porque arbitrariamente sacaron una programación de partidos donde el juego más atractivo, que es el 'U'-Cienciano, lo pusieron para el lunes 8 de la noche, eso nos afecta en todo sentido. Nos sorprende que nos hayan programado lunes a las 8", señaló Jean Ferrari.

"Hemos tenido comunicación con esta persona que recién ha llegado a nuestro país (Héctor Lara, Director de Competiciones de la Liga de Fútbol Profesional), que recién le han dado este cargo de la Liga 1. Tengo entendido que no tiene conocimiento del torneo, pero ha tomado acciones que nos compromete de manera directa. He tenido comunicación con esta persona, pero ha mantenido su posición y por eso hemos presentado una queja formal", insistió.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de covid-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.