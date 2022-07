Alex Valera quedó fuera del partido entre Universitario vs. César Vallejo en Trujillo | Fuente: Universitario

Las posiciones no cambian y en concreto Universitario seguirá sin contar con su goleador. Alex Valera no jugará este miércoles ante Universidad César Vallejo en Trujillo al quedar fuera de la lista de viajeros con miras al partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Alex Valera sumó su cuarto día sin entrenar junto al resto del plantel de Universitario. El atacante acudió a Campo Mar, pero no formó parte de los entrenamientos. El delantero desea marcharse tras la oferta que el Al Fateh de Arabia Saudita alcanzó a la ‘U’ por la incorporación del delantero, pero los merengues no contemplan su salida dado que no podrán remplazar al ‘9’ con otro jugador al estar cerrado el libro de pases.

Con Valera sin actividad, el técnico Carlos Compagnucci elaboró la nómina oficial de futbolistas que parten este martes a Trujillo sin incluirlo. La propuesta de ataque frente a los ‘poetas’ será nuevamente con Alexander Succar como centrodelantero.

Universitario no cede para la salida de Alex Valera

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, fue quien se pronunció previo al encuentro contra Carlos Stein y dijo que desde el aspecto “deportivo” no se contempla que Alex Valera se marche ahora mismo.

La posición de la ‘U’ no ha variado y, de momento, se respalda lo señalado por Barreto. Así, Universitario se mantiene en no permitir que Alex Valera se vaya al Al Fateh.

El delantero de 26 años es el goleador merengue en la temporada y también el máximo anotador de la Liga 1 Betsson, junto a Luis Benites de Sport Huancayo. El club espera seguir contando con Valera para luchar por el Clausura, pero actualmente no entrena con el plantel.

En tanto, Al Fateh, escuadra donde también milita Christian Cueva, desarrolla por estos días su pretemporada en Eslovenia. La fecha de inicio de la Liga Profesionales saudí no está confirmada, pero aguardan tener a Valera lo más pronto posible.

Claudio Yacob debutará con Universitario

Mientras el caso de Alex Valera se mantiene con la postura de Universitario y sin un pronunciamiento desde el lado del futbolista, la novedad que ofrecería Carlos Compagnucci ante César Vallejo es el argentino Claudio Yacob.

Quedó fuera de lista para el choque con Carlos Stein debido a una gastroenteritis, pero el centrocampista de 35 años se recuperó y viaja a Trujillo. No se ha definido si será parte del equipo titular, pero sí Compagnucci le dará acción en lo que será su estreno con camiseta crema.





