Alex Valera sobre Raúl Ruidíaz: "Si es que viene algún día, lo vamos a recibir de la mejor manera, no tenemos grupos separados"

Alex Valera se convirtió en el goleador de Universitario de Deportes desde su llegada al club en 2021 y se estrenó en la actual temporada convirtiendo en el triunfo ante Cienciano en el Monumental.

“Para todos los delanteros es importante anotar y gracias a Dios se pudo abrir el arco esta fecha. Prefiero que ahora veamos lo que nos falta mejorar y conforme pasen los partidos vamos a ir agarrando ritmo”, señaló el atacante en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

“El centro de Ureña fue muy bueno porque lo único que tenía que hacer era desviar la pelota y eso lo trabajamos todos los delanteros en cada entrenamiento”, detalló sobre su primer gol del año.

Alex Valera, goleador de Universitario

Alex Valera se refirió a su objetivo goleador en esta nueva campaña con Universitario, resaltando que le da más importancia al beneficio colectivo, aunque considera puede anotar de forma más continua en el torneo.

“Para mí es importante meter goles. Cuando termino un partido, a pesar de que no haya jugado mal, salgo molesto conmigo mismo porque me gustaría meter goles, porque yo soy delantero y nosotros vivimos de eso. Me gusta a mí jugar para el equipo, meta o no goles, me gusta jugar para el equipo, me gusta sacrificarme, salir por fuera, dar un centro, es mi forma de jugar. Ahora, partido tras partido estoy pensando en meter un gol y yo siento que sí puedo hacerlo”, dijo.

Ante Cienciano, con la lesión de Edison Flores, Valera compartió la delantera con Diego Churín, sobre quien señaló se complementaron para moverse en campo rival.

“Hizo un excelente partido, fue un delantero que iba al espacio y yo me quedaba de 9. Cuando yo salía del área, él se quedaba. Es táctico, a mí me ayuda para poder movilizarme y también lo hizo muchas veces. Acá nadie es una figura, todos somos un grupo y todos jugamos para el equipo”, apuntó.

¿Raúl Ruidíaz puede llegar a Universitario?

El mercado de pases en la Liga1 Te Apuesto sigue abierto y un nombre pedido por los hinchas es el del delantero Raúl Ruidíaz. Aunque a la directiva de Universitario sí le llegó a interesar el fichaje del ‘9’, actualmente está cerrada toda posibilidad de incorporar a la ‘Pulga’.

“Eso a nosotros como jugadores ya no nos compete, porque tenemos que estar enfocados en los partidos. En Universitario somo como una familia, a la persona que venga siempre la tratamos de hacer sentir como en casa lo más rápido posible. Para mí Ruidíaz es un excelente jugador, una persona de mucha experiencia. Lo que pase o no ya es cuestión de él con la directiva, si es que viene algún día nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera, no tenemos grupos separados, somos un camerino muy humilde y eso te lo puede decir cualquier persona que haya estado con nosotros”, finalizó.