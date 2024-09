La deuda de Alianza Lima: los rivales directos en la Liga 1 Te Apuesto [Análisis]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Independientemente a los jugadores, a los dos entrenadores que han tomado en esta temporada las riendas del club, a las decisiones arbitrales en contra y a favor, y en general a los contextos diversos que se presentan en cada partido, la imagen que dejó Alianza Lima frente a aquellos rivales directos en la pelea por el título es la de un cuadro con temor a asumir riesgos y a partir del empuje tratar de revertir resultados.

El empate 1-1 con Melgar en Matute le permite a Alianza igualar el puntaje de Universitario (27) en el primer lugar del Torneo Clausura; sin embargo, aunque las cuentas se ven emparejadas, ahora requiere de dos traspiés del elenco crema.

Alianza Lima necesita que Universitario de Deportes no derrote a Comerciantes Unidos en Cajabamba (no ganó en la altura este año), pero aún presentándose un resultado adverso para su ‘compadre’ centenario, seguirá pendiente de otro partido más. ¿La razón? La diferencia de goles que, por el momento, favorece a la ‘U’ y el haber perdido la ‘ventaja’ en el fixture tras esta fecha donde contaba con tres partidos de local ante tres visitas merengues.

Alianza Lima no depende de sí mismo, pero, cuando pudo a lo largo de la campaña, no asumió el protagonismo que se esperaba. Cuando acaso lo buscó, no tuvo la pegada para reflejar aquellos intentos en el marcador. Perdió los dos clásicos, primero viéndose sorprendido al inicio en el Nacional y luego sufriendo la remontada en el Monumental. En ambas ocasiones con Alejandro Restrepo.

Sporting Cristal también le dio vuelta, en este caso como visitante, incluso sin tener al goleador Martín Cauteruccio o el lesionado Yotún. En el Clausura repartieron puntos.

Perdió en la visita a Arequipa con Melgar y fue goleado por Cusco FC en la altura. En el tramo del Apertura, también sucumbió ante Cienciano en la ciudad imperial.

Siete duelos frente a los rivales directos, con cinco derrotas y dos empates. Estos dos últimos puntos obtenidos en el ciclo de Mariano Soso, un invicto agridulce y que con Melgar en el Alejandro Villanueva se expresó un dominio rojinegro en el juego, frente a otra respuesta de los íntimos por empuje y algunos arrebatos individuales.

Alianza Lima 2024, en general, no ha ganado un solo partido de las denominadas ‘finales’ en el campeonato, con lo que las chances de título y clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores van alejándose, a pesar de que matemáticamente aún no esté sentenciado.

Partidos 'claves' de Alianza Lima en la Liga1 2024

Alianza Lima 0-1 Universitario – Fecha 3 Torneo Apertura

Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal – Fecha 7 Torneo Apertura

FBC Melgar 1-0 Alianza Lima – Fecha 13 Torneo Apertura

Cusco FC 3-0 Alianza Lima – Fecha 17 Torneo Apertura

Universitario 2-1 Alianza Lima – Fecha 3 Torneo Clausura

Partidos dirigidos por Alejandro Restrepo

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima – Fecha 7 Torneo Clausura

Alianza Lima 1-1 FBC Melgar – Fecha 13 Torneo Clausura

Partidos dirigidos por Mariano Soso

Alianza Lima vs. Cusco FC – Fecha 17 Torneo Clausura ( Por jugarse )