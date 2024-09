Paolo Guerrero no trascendió: el 1x1 de Alianza Lima ante Melgar en Matute

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima demostró este sábado que está lejos de ser un equipo que pueda arruinarle el posible bicampeonato de Universitario de Deportes. Ante miles de sus hinchas, no pudo hacer respetar su localía y empató 1-1 ante un Melgar que siempre estuvo más cerca de salir con los tres puntos de Maute.

Nuevamente el equipo de La Victoria no pudo vencer a un rival directo y salvo la jugada de gol de Jhamir D'Arrigo, su actuación fue para el olvido justamente en un partido clave en la recta final de la Liga1 Te Apuesto.

Melgar movió los hilos del partidos, mientras Alianza no encontró la fórmula para conseguir el triunfo en casa. La dupla Pablo Sabbag y Paolo Guerrero decepcionó. No lograron hacer daño en el área contraria, mientras que Ángelo Campos salvó en más de una ocasión para mantener al menos el empate.

En la complementaria ingresaron Hernán Barcos y Matías Succar, pero el equipo de Mariano Soso nunca se encontró a lo largo del compromiso. Melgar lució sólido en todas sus líneas y evitó que Alianza sea el único líder del Torneo Clausura a falta del choque de Universitario.

Los titulares de Alianza Lima contra Melgar

Ángelo Campos: El arquero de Alianza pudo hacer más en el gol de Jean Pierre Archimbaud, pero se cobró su revancha ante un remate del propio volante, que seguramente estará en la próxima lista de Jorge Fossati. Evitó el desastre en más de una ocasión.

Erick Noriega: el gol de Archimbaud llegó por su sector. No pudo salir de la mejor manera para bloquear la asistencia de Tomás Martínez. Lento en las coberturas y tampoco destacó en el juego aéreo en campo contrario.

Carlos Zambrano: un primer tiempo para el olvido. Se contagió del bajo nivel de sus compañeros. Tampoco no estuvo seguro en el gol de Melgar. En el segundo tiempo creció su rendimiento y evitó un gol cantado ante una gran barrida cuando Alex Arias ya tenía todo para anotar el 2-1.

Renzo Garcés: el exjugador de César Vallejo fue uno de los puntos más bajos en la defensa de Alianza y el entrenador Mariano Soso decidió su salida en el entretiempo. Lejos de sus mejores presentaciones.

Catriel Cabellos: no pudo destacar en la labor encomendad. No pesó en el trámite del partido y fue superado por los mediocampistas de Melgar. El volante de 20 años no volvió al campo en el segundo tiempo por su bajo nivel.

Gonzalo Aguirre: no pudo en los duelos individuales ante la intensidad del juego de Melgar. No fue la ni la sombra del encuentro ante Sport Boys. No sorprendió su cambio en el segundo tiempo para que Alianza pueda luchar el dominio del balón.

Sebastián Rodríguez: uno de los jugadores más discretos en el once de Alianza. En muchos pasajes del encuentro caminó en la cancha y no se pudo el equipo al hombro. Lleva la camiseta '10' de Alianza, pero su jerarquía no va de la mano.

Kevin Quevedo: se pasó de revoluciones en varias jugadas. No gravitó en ataque. Se esperaba más de él. Hasta ahora no ha aportado goles ni asistencias en Alianza.

Juan Pablo Freytes: uno de sus peores partidos con Alianza. Peleado con el balón. No pudo imponerse ni por sus físico ante los jugadores de Melgar. Decepcionó.

Pablo Sabbag: si ante Sport Boys fue uno de los mejores, ante Melgar fue todo lo contrario. No consiguió aportar desequilibrio ni profundidad. No está aprovechando la oportunidad para consolidarse como titular en Alianza.

Paolo Guerrero: no se encontró en el campo ante un Melgar que le quitó el balón a Alianza. A sus 40 años no trascendió cuando su equipo requería de su aporte goleador. Perdió en sus duelos contra Leonel González y Leonel Galeano. Dio la asistencia a D'Arrigo.