Adrián Balboa: "Me gustaría nacionalizarme para jugar por la Selección Peruana" | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Si bien no consiguió el objetivo a fin de año con Alianza Lima, el delantero Adrián Balboa se mostró contento por lo hecho en la temporada. Por ello dijo sentirse bien en tierra nacional y que le gustaría nacionalizarse por la Selección Peruana.

"Estoy muy contento en el Perú, al club ya le tomé cariño. Me gustaría nacionalizarme porque ya le tomé cariño a la gente y tal vez hay una chance de la selección, que es importante para un jugador", declaró Balboa en una entrevista con Match Deportivo.

El delantero de 25 años además señaló que aportó su granito al club a lo largo de la temporada. "Yo le he aportado (al equipo) mi granito de arena, que gracias a Dios se completó bien con lo que es el equipo, con lo jugadores que he estado. He hecho goles, asistencias y he tenido buenas actuaciones jugando de delantero o por fuera", puntualizó.

Por último Balboa le mandó un mensaje de agradecimiento al hincha de Alianza Lima. "A la hinchada de Alianza Lima agradecerle por el cariño que me tiene por valorar lo que hecho dentro de las canchas y darle las gracias por todo el apoyo que nos han dado en los peores momentos. En estos últimos partidos y en los momentos claves la hinchada ha sido impresionante", concluyó.