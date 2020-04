Adrián Balboa llegó a Alianza Lima tras militar en el Deportes Antofagasta de Chile. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Pese a la medida de aislamiento social obligatorio decretada en varios países, Adrián Balboa (26 años) intenta aprovechar el tiempo al máximo. El delantero uruguayo hizo un balance de lo que hasta ahora es la participación de Alianza Lima en este 2020, además de referirse a la renuncia de Pablo Bengoechea.

"Hemos comenzado de mala forma. Nos dolió que se vaya Pablo Bengoechea. A fin de año festejábamos que estábamos en la final y ahora estamos en un momento complicado", indicó Balboa en GolPerú.

“Nos faltó tiempo con Pablo Bengoechea. Solo pasó un mes. Llegaron muchos chicos nuevos al equipo y tuvimos que adaptarnos de nuevo” agregó.

‘Rocky’ agradeció el apoyo que percibe por parte de la hinchada blanquiazul y manifestó que esperar seguir en el club victoriano.

"Siento que estoy en deuda con la gente de Alianza Lima por no poder devolverle ese cariño que me dan. Mi intención es quedarme, pero aún no he hablado nada con la directiva”, finalizó.

Adrián Balboa llegó a Alianza Lima tras militar en el Deportivo Antofagasta de Chile.