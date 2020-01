Adrián Ugarriza jugó 16 partidos oficiales con Alianza Lima durante el 2019. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Adrián Ugarriza no tuvo el mejor de los años con Alianza Lima. Pese a llegar a inicios de temporada con mucha expectativa, el delantero formado en la San Martín acabó el 2019 sin ningún gol convertido y en tienda íntima optaron por no ampliarle el contrato tras tan solo una campaña.

Más de un mes después de su salida de Alianza Lima, Adrián Ugarriza habló por primera vez del tema y señaló que ya es algo que lo tiene cerrado. Asimismo, comentó que tiene un par de propuestas a nivel local y extranjero, pero de momento no ha definido nada.

"Uno siempre aspira a más, pero el tema de Alianza Lima ya lo viví y cerré. Aprendí mucho ahí y en Universitario, supe lo que estar arriba y abajo. Por otro lado, he tratado de no hablar mucho porque lo que quería no han sido las cosas que me están pasando. Estoy manejando un par de ofertas acá y un par de afuera", dijo a Depor.

Alianza Lima fue el quinto club en la carrera de Adrián Ugarriza, quien anteriormente estuvo en las filas de la San Martín, Universitario, Real Garcilaso y UTC de Cajamarca. El atacante de 23 años, seguramente, tomará una decisión en relación a su futuro durante las próximas semanas.