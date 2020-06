Alberto Rodríguez jugó durante 8 años en Portugal | Fuente: AFP / Tottenham

Fueron durante ocho años de su carrera profesional que Alberto Rodríguez se mantuvo en el fútbol de Europa. Siendo parte del balompié luso, el defensor jugó en Sporting Braga, Sporting Club y Río Ave, donde destacó por su rendimiento.

En su primera temporada con el Braga, debutó a nivel internacional en Europa y llegó hasta la ronda de octavos de final de la Copa UEFA, donde se midió contra el Tottenham Hotspurs en marzo de 2007.

Rodríguez jugó, pero su escuadra cayó eliminada. Sin embargo, aquel cotejo dejó una de las anécdotas más recordadas de su trayectoria, una comunicación inesperada con uno de los mejores entrenadores del momento: José Mourinho.

“Estaba concentrado. Jugábamos contra el Tottenham y yo estaba con un dirigente muy amigo de Mourinho. Mi entrenador era Jorge Costa, que fue central del Porto Mourinho. Me llamaron luego que acabamos de entrenar y me dice: ‘Ahí está ‘Mourinho’. Me sorprendí porque no sabía que tenían esa relación y lo que me dijo fue : “Te voy a decir claro. Tú eres un gran central, pero tienes que meter patada. Los delanteros te tienen que sentir. Juegas bonito, eres un crack, pero debes meter patada”, contó el zaguero en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

“La verdad creo que al final no le hice caso”, agregó el hoy futbolista de Alianza Lima.

Por aquel entonces, ‘Mou’ dirigía al Chelsea de Inglaterra. Además, otra conexión entre ambos era la del representante Jorge Mendes, quien veía la carrera del DT y del zaguero peruano.