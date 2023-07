Andrés Andrade y su vuelta en Alianza Lima: "Espero aparecer en lista y poder tener minutos"

El 16 de mayo fue el último día que Andrés Andrade pudo defender la camiseta de Alianza Lima. Sucedió en el triunfo por 2-1 ante Deportivo Municipal. Ahora, dos meses después, el volante colombiano ya calienta motores para su reaparición en las canchas.

El exjugador del América de México aceleró su recuperación y dejó atrás la lesión en su rodilla. En los últimos ya entrenó a la par de sus compañeros y este viernes se mostró optimista de ser tomado en cuenta por el entrenador Guillermo Salas para el compromiso ante Sport Boys por la Liga 1 Betsson.

“Me siento muy bien, ya me siento para competir. Esperemos aparecer en lista y poder tener minutos. Se ha hecho largo no haber jugado, pero creo que ha sido lo prudente para la lesión que tuve”, comentó Andrade al término de los entrenamientos de Alianza.

Además, destacó que decidió no operarse y seguir un tratamiento. “Tuve una lesión complicada en la rodilla, gracias a Dios ya está estable y hemos podido balancearla y poder participar y hacer fútbol con el grupo. Yo nunca me he operado. Cuando salí, no fue a operarme”, agregó.

Duelo Alianza vs Sport Boys

"El Boys es un equipo que viene compitiendo bien, es un equipo aguerrido. El Clausura es un torneo diferente, un torneo donde todo el mundo quiere sumar, quedar adelante y va a ser un partido complicado", puntualizó Andrade en referencia al compromiso que afrontará el bicampeón peruano.

Sport Boys será local ante Alianza Lima por la fecha 5 del Clausura en el Estadio Nacional. La cita se desarrollará el domingo 16 de julio a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

Jesús Castillo tras renovar su contrato

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson a falta de dos partidos para el final del campeonato. El equipo blanquiazul fue contundente en calidad de local y ganó partidos fuera de casa, en donde sus rivales directos no lograron hacerlo.

En esa línea, Jesús Castillo se convirtió en uno de los jugadores que logró un buen rendimiento en el cuadro que dirige Guillermo Salas. Es más, el miércoles se anunció su renovación hasta el 2026.

"Si por mí fuera, siempre estaría en Alianza Lima. Amo este club. Gracias a Dios se pudo dar la renovación en este mes, ya lo veníamos conversando", señaló Castillo respecto a la extensión de su vínculo con el vigente bicampeón nacional.

Alianza Lima destacó en un video la nueva firma de contrato de Castillo, que es socio del capitán Josepmir Ballón en la primera línea en el mediocampo.

