Nuevo refuerzo: Alianza Lima anunció la contratación de Cristian Carbajal

Lleva a La Victoria. Alianza Lima anunció la contratación de Cristian Carbajal. A través de sus redes sociales, el club íntimo le dio la bienvenida al lateral izquierdo, quien se suma a la institución tras su paso por Sport Boys.

"¡Bienvenido Cristian Carbajal! Desde hoy defiendes estos colores con historia eterna", escribió el cuadro Blanquiazul en su cuenta de Instagram.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐚𝐣𝐚𝐥!



Desde hoy defiendes estos colores con historia eterna.

Sport Boys manda comunicado sobre la salida de Cristian Carbajal

En un comunicado, Sport Boys informó que Alianza Lima "ejecutó la cláusula de salida de Cristian Carbajal". Es decir, pagó el total del pase del jugador.

"Sport Boys informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que el Club Alianza Lima ha ejecutado la cláusula de salida del jugador Cristian Carbajal, logrando así su desvinculación contractual".

"Cristian llegó a club a inicio del 2023 y, con su fútbol y entrega, contribuyó de forma positiva a nuestro Sport Boys. Le deseamos a Cristian, como a su final, lo mejor en sus próximos proyectos deportivos y personales", finaliza el comunicado.