¡Anótalo! Revelan fixture de Alianza Lima y Cristal en la fase previa de Copa Libertadores 2026

El partido entre Alianza Lima y el debutante paraguayo 2 de Mayo, será uno de los duelos que abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.

Hay que indicar, que el 2 de Mayo tuvo una destacada campaña y por primera vez logró su clasificación a la Libertadores, certamen que enfrentará a Alianza, que este año eliminó a Boca Juniors en las fases previas.

Amín Molinas, Jesús Llano, Miguel Barreto, René Rodríguez, Ronald Cornet y Mattías Parrís son los principales jugadores del cuadro paraguayo, que espera vencer al favorito Alianza.

Conmebol oficializó que el choque de ida entre Alianza vs 2 de Mayo será el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana). El estadio en Paraguay aún está sin confirmar.

La vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana). El estadio será el Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sporting Cristal en la Libertadores

Los equipos peruanos ya conocen a sus rivales en las primeras fases de la Copa Libertadores del 2026. Uno de ellos es Sporting Cristal que jugará en la Fase 2 contra el ganador entre Alianza vs 2 de Mayo.

Cristal será visitante en la ida en el compromiso a jugarse el 17 de febrero, mientras que la vuelta, el cuadro celeste será local en el Estadio Nacional el 24 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana).

⭐ ¿Qué equipos se quedarán con los cuatro boletos a la Fase de Grupos?#GloriaEterna pic.twitter.com/RjUp1AeMHQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025

Cruces de la instancia preliminar de Libertadores:

Fase 1:

E1: Representante de Bolivia - Deportivo Táchira (Venezuela)

E2: Juventud (Uruguay) - Universidad Católica (Ecuador)

E3: 2 de Mayo (Paraguay) - Alianza Lima (Perú)

Fase 2:

C1: E2 - Guaraní (Paraguay)

C2: E1 - Deportes Tolima (Colombia)

C3: E3 - Sporting Cristal (Perú)

C4: Representante de Ecuador - Argentinos Juniors (Argentina)

C5: Representante de Bolivia - Botafogo (Brasil)

C6: Carabobo (Venezuela) - Huachipato (Chile)

C7: O'Higgins (Chile) - Bahía (Brasil)

C8: Liverpool (Uruguay) - DIM (Colombia)

Fase 3:

C1 - C8

C2 - C7

C3 - C6

C4 - C4