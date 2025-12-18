Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Anótalo! Revelan fixture de Alianza Lima y Cristal en la fase previa de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima jugará la Fase 1 de la Libertadores.
Alianza Lima jugará la Fase 1 de la Libertadores. | Fuente: Alianza Lima y Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El partido entre Alianza Lima y el debutante paraguayo 2 de Mayo, será uno de los duelos que abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.

Hay que indicar, que el 2 de Mayo tuvo una destacada campaña y por primera vez logró su clasificación a la Libertadores, certamen que enfrentará a Alianza, que este año eliminó a Boca Juniors en las fases previas.

Amín Molinas, Jesús Llano, Miguel Barreto, René Rodríguez, Ronald Cornet y Mattías Parrís son los principales jugadores del cuadro paraguayo, que espera vencer al favorito Alianza.

Conmebol oficializó que el choque de ida entre Alianza vs 2 de Mayo será el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana). El estadio en Paraguay aún está sin confirmar.

La vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana). El estadio será el Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sporting Cristal en la Libertadores

Los equipos peruanos ya conocen a sus rivales en las primeras fases de la Copa Libertadores del 2026. Uno de ellos es Sporting Cristal que jugará en la Fase 2 contra el ganador entre Alianza vs 2 de Mayo.

Cristal será visitante en la ida en el compromiso a jugarse el 17 de febrero, mientras que la vuelta, el cuadro celeste será local en el Estadio Nacional el 24 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana).

Cruces de la instancia preliminar de Libertadores:

Fase 1:

E1: Representante de Bolivia - Deportivo Táchira (Venezuela)

E2: Juventud (Uruguay) - Universidad Católica (Ecuador)

E3: 2 de Mayo (Paraguay) - Alianza Lima (Perú)

Fase 2:

C1: E2 - Guaraní (Paraguay)

C2: E1 - Deportes Tolima (Colombia)

C3: E3 - Sporting Cristal (Perú)

C4: Representante de Ecuador - Argentinos Juniors (Argentina)

C5: Representante de Bolivia - Botafogo (Brasil)

C6: Carabobo (Venezuela) - Huachipato (Chile)

C7: O'Higgins (Chile) - Bahía (Brasil)

C8: Liverpool (Uruguay) - DIM (Colombia)

Fase 3:

C1 - C8

C2 - C7

C3 - C6

C4 - C4

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Sporting Cristal Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA