No va más: Alianza Lima anunció la salida de Ricardo Lagos

Una salida más. Alianza Lima anunció la no continuidad de Ricardo Lagos. A través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria informó que el lateral no será más jugador de la institución.

"¡Gracias, Richy! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender estos colores", escribió Alianza Lima en su cuenta de X, acompañado de un video de poco menos de un minuto.

¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐲! 👏🏾



Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor.



𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠. ⚪️🔵

Ricardo Lagos y su paso por Alianza Lima

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 proveniente de Carlos Manucci. En su primera temporada, disputó 28 encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias.

Al año siguiente, Richy tuvo su mejor temporada. Jugó 37 cotejo, entre Liga1 y copas internacionales, anotó un gol y brindó otra asistencia. Y en el 2023, disputó 40 partidos, anotando un gol y dando tres asistencias.

Ya en la temporada 2024 bajo notablemente su presencia en el primer equipo. Jugó solo 11 partidos. Y en el año 2025, disputó 22 cotejos, con una asistencia y un gol.