Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

No va más: Alianza Lima anunció la salida de Ricardo Lagos

Alianza Lima anunció la salida de Ricardo Lagos
Alianza Lima anunció la salida de Ricardo Lagos | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Ricardo Lagos
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

A través de sus redes sociales, Alianza Lima agradeció a Ricardo Lagos por sus servicios prestados durante su permanencia en el club.

Una salida más. Alianza Lima anunció la no continuidad de Ricardo Lagos. A través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria informó que el lateral no será más jugador de la institución.

"¡Gracias, Richy! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender estos colores", escribió Alianza Lima en su cuenta de X, acompañado de un video de poco menos de un minuto.


LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Ricardo Lagos y su paso por Alianza Lima

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 proveniente de Carlos Manucci. En su primera temporada, disputó 28 encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias.

Al año siguiente, Richy tuvo su mejor temporada. Jugó 37 cotejo, entre Liga1 y copas internacionales, anotó un gol y brindó otra asistencia. Y en el 2023, disputó 40 partidos,  anotando un gol y dando tres asistencias.

Ya en la temporada 2024 bajo notablemente su presencia en el primer equipo. Jugó solo 11 partidos. Y en el año 2025, disputó 22 cotejos, con una asistencia y un gol.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Ricardo Lagos Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA