Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final ida de los playoffs de la Liga1?

Por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal recibe a Cusco FC en la ida de la final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. El cuadro Celeste llega al cotejo con los ánimos a tope tras eliminar a Alianza Lima en las semifinales, mientras que el equipo cusqueño llega descansado tras quedar segundo en la tabla general del campeonato. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará este miércoles 10 de diciembre, en el Estadio Nacional, desde las 8:00 p.m. hora peruana. Será transmitido por L1 Max y L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿cómo llegan a la final ida de los playoffs de la Liga 1?



Sporting Cristal llega al partido luego de eliminar a Alianza Lima —en tanda de penales— en la semifinal de los playoffs. Cusco FC, en tanto, llega al cotejo tras quedar segundo en la tabla general de la Liga1 Te Apuesto.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Cusco FC en vivo por la final ida de los playoffs de la Liga 1?



El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cusco FC en vivo por la final ida de los playoffs de la Liga 1?



En Perú , el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Cusco FC en vivo por TV y streaming?



El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En tanto, RPP transmitirá el partido por los 89.7 FM, 730 AM y por Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs Cusco FC: alineaciones posibles



Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Vizeu.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Díez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo, Lucas Colitto.