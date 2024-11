Bruno Marioni y su paso por Alianza Lima: errores y aciertos del exdirector de fútbol del cuadro blanquiazul

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima terminó la temporada 2023 golpeado. La derrota ante Universitario en la final del campeonato, como local, generó un revuelo generalizado, lo que llevó a la dirigencia íntima a realizar diversos cambios en varios de sus niveles organizacionales. El más importante fue la llegada de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional.

En sus primeras declaraciones, el exfutbolista argentino dijo sentirse contento de llegar "al club más grande del país" y confirmó que iba a estar inmerso en el "armado del plantel y en la elección del nuevo entrenador" (en ese entonces Alejandro Restrepo).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

La disciplina, el primer acierto de Bruno Marioni

En su presentación, Bruno Marioni indicó que la disciplina iba a ser un factor importante para armar el plantel del 2024. Y es que, como se recuerda, en el 2023, Alianza Lima presentó varios problemas extrafutbolísticos que perjudicaron, de alguna manera, el desempeño del equipo.

Por ello, se implementó —o eso es lo que informó Marioni— un reglamento interno que los jugadores deberían cumplir. "El profe va a tener a su cargo el cuidado y nosotros le daremos el apoyo absoluto para que no sucedan cuestiones que no deberían suceder como el plantel de Alianza Lima”, apuntó en ese momento.

Carlos Zambrano, el segundo acierto de Bruno Marioni

Antes que arranque la temporada, el director de Fútbol Profesional tenía claro el futuro de Carlos Zambrano: no estaría en el club en el 2024. "Nosotros hemos decidido, junto al comando técnico, que en el perfil y estructura deportiva de este año no estará presente Carlos Zambrano", indicó, convencido, Bruno Marioni.

Sin embargo, mientras corrían las semanas, el discurso fue cambiando. Primero, porque Alianza Lima presentaba enormes problemas defensivos. Y segundo, porque las lesiones eran el pan de cada día.

Así, a finales de febrero, el propio argentino confirmó que el popular Kaiser iba a volver a los entrenamientos, decisión que, con el paso de los mese, fue la mejor que tomó Marioni en Alianza Lima. Y es que Carlos Zambrano, por lejos, ha sido el mejor jugador del cuadro de La Victoria en la temporada. No solo evitó que su equipo perdiera en varias oportunidades, sino que también anotó goles importantes para sumar puntos valiosos.

Erick Noriega y Paolo Guerrero, el tercer acierto de Bruno Marioni

Alianza Lima no tuvo un buen Torneo Apertura. Por ello, la dirigencia —aparte de tomar la decisión de sacar a Alejandro Restrepo— se reforzó con dos jugadores importantes para el torneo nacional: Erick Noriega y Paolo Guerrero.

El defensor central, desde que llegó al equipo, se hizo un espacio en el cuadro titular. De hecho, esto le valió ser considerado por Jorge Fossati en la Selección Peruana. Y el atacante, que tuvo muchos problemas a inicios de temporada, ha venido recuperando su nivel y ganándose un puesto en el once inicial tras la lesión de Hernán Barcos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Refuerzos que no dieron la talla, el primer error de Bruno Marioni

Pero los aciertos han sido pocos a comparación de los errores. El primero, y el más evidente, han sido los refuerzos. Salvo Catriel Cabellos y Kevin Serna, quien dejó el club a mitad de temporada, todos —sobre todo los extranjeros— no han cumplido las expectativas que esperan los hinchas.

Sebastián Rodríguez no ha sido el jugador determinante que se esperaba. En toda la temporada habrá tenido, máximo, cinco partidos a un buen nivel. En el resto no cumplió un buen papel y, muchas veces, pasó desapercibido.

Los panameños Cecilio Waterman y Jiovany Ramos llegaron al club con altas expectativas. Pero, rápidamente, la hinchada se desencantó de ellos. El atacante, que estuvo más tiempo lesionado que en el campo, solo anotó cinco goles. Mientras que el defensor, que empezó como titular, fue perdiendo terreno en la zaga central. De hecho, su último partidos disputado fue el 15 de septiembre ante Carlos Mannucci.

Pero el que más cuestionamientos tuvo fue Jeriel de Santis. El atacante peruano-venezolano llegó para suplir las ausencias de Cecilio Waterman y Pablo Sabbag. Sin embargo, desde el primer partido, se vio que no daba la talla. En la Copa Libertadores se falló, al menos, tres goles que pudieron darle la victoria a Alianza Lima. La situación no dio para más y meses después fue prestado a Intercity de España.

Los otros jugadores que tampoco cumplieron con las expectativas fueron Cristian Neira, Adrián Arregui y Marco Huamán.

El Caso Cristian Díaz, el segundo error de Bruno Marioni

Tras la salida de Alejandro Restrepo, la dirigencia blanquiazul trabajó rápidamente para elegir a su nuevo entrenador. La primera información que se obtuvo fue que el argentino Cristian Díaz iba a asumir la dirección técnica del primer equipo. Sin embargo, dada a conocer la noticia, Alianza Lima decidió no contar con el técnico.

Esto generó una respuesta en el ex San Martín, quien aseguró que habló con Bruno Marioni y que firmó un contrato con Marioni. "Lo primero, tuve que rubricar mi renuncia a Deportivo Morón y, posteriormente, firmar y enviar la aceptación de la propuesta que me hizo Alianza Lima, a quien también envío, porque me solicitaron la renuncia de Morón, y a partir de ahí esperar a que me envíen los pasajes (...) El hecho de recibir la propuesta formal del club, reenviarla firmada, que significa la aceptación de la misma", indicó Cristian Díaz.

Tras el escándalo, Bruno Marioni presentó su carta de renuncia, la cual no fue aceptada. Días después, el argentino explicó que habló con Díaz de contratos y montos, pero decidieron frenar la operación por situaciones externas.

"Tomamos contacto con él, evaluamos su trabajo y, a partir de ahí, con la salida de Alejandro Restrepo, vamos a nuestra base de datos (...) Cada vez que hablamos de una negociación, hablamos de contratos y montos. Eso es habitual. En esta, se ha dado una particularidad y hemos decidido frenar esta situación porque nuestra área legal nos los pidió al generarse situaciones externas, que todo el mundo conoce. A partir de eso frenamos esta contratación y que nuestra área legal continúe la conversación con el entorno de Díaz", dijo Marioni.