Bruno Marioni sobre Cristian Díaz: "Hemos decidido frenarlo porque nuestra área legal nos lo pidió"

Sigue la controversia en relación a Alianza Lima y Cristian Díaz luego este último apuntara que tiene firmado un documento con los íntimos para ser su nuevo director técnico.

"Lo primero, tuve que rubricar mi renuncia a Deportivo Morón y, posteriormente, firmar y enviar la aceptación de la propuesta que me hizo Alianza Lima.", fue lo que dijo Cristian Díaz a RPP. Ahora, este mismo medio conversó con Bruno Marioni, director de fútbol blanquiazul, quien respondió sobre el acuerdo al que se había llegado con el DT.

"Tomamos contacto con él, evaluamos su trabajo y a partir de ahí con la salida de Alejandro Restrepo vamos a nuestra base de datos. Yo con él no me hablaba hace 20 años. Luego no tuvo contacto, hasta ahora. Esa es nuestra relación (...) Cada vez que hablamos de una negociación, hablamos de contratos y montos. Eso es habitual. En esta, se ha dado una particularidad y hemos decidido frenar esta situación porque nuestra área legal nos los pidió al generarse situaciones externas, que todo el mundo conoce. A partir de eso frenamos esta contratación y que nuestra área legal continúe la conversación con el entorno de Díaz", dijo Marioni en un primer momento.



Bruno Marioni y el caso Cristian Díaz

Descentralizado Bruno Marioni habló en exclusiva para RPP.

Luego, comentó que sigue el diálogo con personas allegadas al estratega para llegar a buen puerto en el corto plazo.

"Hemos estado en constante comunicación con el entorno de Díaz. Me gustariía resolver esto de la mejor manera", añadió.

Además, Bruno Marioni dio cuenta del tipo de perfil de entrenador que quieren para lo que resta de la temporada en Alianza Lima, luego de descartar por completo a Cristian Díaz.

"Lamentamos la situación que hemos vivido todos. Es delicada. Buscamos un perdil de DT que conoza la liga, la altura y que tenga una buena gestión. El grupo necesita un determinado perfil. Creímos que tenía ese perfil", indicó el directivo íntimo.

Marioni dio detalles de la salida de Restrepo

Luego, se le consultó sobre la salida de Alejandro Restrepo y la dura caída a manos de Universitario de Deportes en una nueva edición del Clásico.

"Todos entendemos que un Clásico te puede dar un empujón o retardar. En este caso veníamos viendo que el rendimiento del equipo no era sólido y creímos bueno pensar en un cambio. Entendemos que era la mejor decisión para salir del bache", sostuvo.

