Bryan Reyna quiere dejar Alianza Lima: "Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó"

Bryan Reyna quedó al margen de la lista final de Selección Peruana de cara a la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante de 25 años sufre una fatiga muscular por lo cual no fue considerado por Juan Reynoso.

En su salida de la concentración de Alianza Lima, Bryan Reyna habló sobre su frustado pase a Gremio de Brasil que buscó su fichaje a fines de julio pasado.

"Es un tema que no parte de mí. Se sabe es que yo me quería ir, lo que más quiero es de nuevo irme afuera. Pero no dependía de mí, dependía del club y el club no me dejó salir", señaló a Gol Perú.

"Hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que sea fin de año para yo poder irme", agregó Reyna, que tuvo la oportunidad de militar en el Mallorca de España.

El exdelantero de Cantolao indicó que tiene contrato con el equipo blanquiazul hasta 2025, aunque el mismo cuenta con un cláusula de salida. "Cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme, ahora no pude irme porque ya se había cerrado el libro, y ya dependía de la firma de Alianza. No se pudo, y me quede aquí", enfatizó a Gol Perú.

Reyna en Alianza Lima

"Si está abierto va a ser mejor, porque vienen y pagan la plata. Por mí, yo me voy, pero no se pudo y hoy en día me debo Alianza y voy a dar todo por el club", culminó Reyna que lleva dos anotaciones en la bicolor dirigida por el DT Reynoso.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Bryan Reyna desconvocado:

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la misofonía?

La misofonía afecta a una de cada cinco personas en el mundo. ¿De qué se trata? El Dr. Elmer Huerta nos explica.