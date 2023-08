Bryan Reyna apunta a Paraguay: "Juan Reynoso confía en mí, estoy disponible para los minutos que me dé"

La Selección Peruana realizó su tercer día de entrenamientos en la Videna con futbolistas del medio local apuntando al comienzo de las Eliminatorias 2026. Con plantel completo, quien formó parte de los trabajos fue Bryan Reyna, que ya es una habitual carta para Juan Reynoso en la ‘bicolor’.

“El profesor Reynoso confía en mí por lo que vengo dando. Desde que llegué acá a Perú, en Cantolao hice dos buenas temporadas, luego me tocó llegar a Alianza y creo que lo he hecho bien, y eso me está ayudando a poder seguir siendo convocado”, dijo el extremo en conferencia de prensa.

Bryan Reyna dio sus primeros pasos a nivel profesional en el fútbol español, hasta que en 2021 retornó al país con Academia Cantolao. Dos temporadas destacando con el ‘Delfín’ le llevaron a abrirse puertas en la Selección Peruana y posteriormente firmar por Alianza Lima.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Bryan Reyna, alternativa ante Paraguay

Fue Juan Reynoso quien llevó a Bryan Reyna a la absoluta de la Selección Peruana y después de cinco presencias en los amistosos ya se ganó un lugar en la convocatoria, incluso con muchas oportunidades para ser titular en el debut frente a Paraguay.

“Entrenamos para ganar. El viernes o sábado llegarán los del extranjero y se armará bien lo que el profe’ Reynoso quiere para los partidos. Yo estoy disponible para los minutos que me dé el entrenador. Espero dar lo mejor de mí, ayudar a mi país y eso me ayudará a mí también para poder irme afuera nuevamente”, comentó el atacante blanquiazul.

Bryan Reyna le convirtió a El Salvador y Corea del Sur, siempre apareciendo por el sector izquierdo del ataque. Sus registros con la ‘bicolor’ son positivos y aguarda por tener acción en Ciudad del Este, donde espera al frente a un rival difícil.

“Paraguay es un rival complicado. Siempre han sido muy competitivos los partidos con ellos. En el último amistoso en el Monumental fue difícil, logramos ganarlo y esperemos conseguir los tres puntos allá”, señaló.

El jueves 7 de setiembre, Perú enfrentará a Paraguay por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas y el martes 12 recibirá a Brasil en el Estadio Nacional de Lima. Para esas jornadas el equipo no contará con el lesionado Gianluca Lapadula, además de no tendrá a otro ‘fijo’ como Carlos Zambrano, quien no se recuperará a tiempo para estar en óptimas condiciones.

NUESTROS PODCASTS

¿El Canal de Panamá se quedará sin agua?, ¿cómo afecta al comercio mundial?

Tras una fuerte sequía que afecta al Canal de Panamá, cientos de buques esperan transitar por esta vía. ¿Cuál es el impacto y cómo se ve afectado el comercio internacional? Omar Mariluz te explica esta situación que genera pérdidas económicas a varios países.