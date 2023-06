"El acoso es permanente": Bryan Reyna se pronunció tras ataque de su padre a equipo de prensa

Bryan Reyna, jugador de Alianza Lima y actual integrante de la Selección Peruana, se pronunció este viernes a través de su cuenta de Instagram después del ataque que protagonizó su padre con un bate de béisbol a un vehículo con un equipo periodístico dentro, escena en la que se hallaba el futbolista.

"El día de ayer, retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la Selección, mi padre y yo fuimos perseguidos y cerrados por 'supuestos periodistas' a lo largo de todo el camino hacia mi casa", señaló Bryan Reyna, autor del gol del triunfo de Perú por 1-0 en el amistoso internacional ante Corea del Sur.

"El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa a donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar", resaltó el deportista de 24 años.

Bryan Reyna en la controversia

Bryan Reyna se incorporó a las filas de Alianza Lima para la temporada 2023, donde ha conseguido protagonismo como titular en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. Su llegada a La Victoria se produjo tras destacar en la Academia Cantolao, lo que le abrió las puertas a la Selección Peruana en el ciclo de Juan Reynoso.

Reyna disputó con la ‘bicolor’ los amistosos internacionales del mes de junio en Asia ante Corea del Sur y Japón. Finalizada la gira retornó al país y se produjeron los hechos en el distrito de Breña, en el que aparece involucrado su padre, Luis Roberto Reyna Velásquez.

"Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. No vivo de eso. Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano. Esto que estoy viviendo no es normal, no está bien", manifestó”.

"Yo no molesto a nadie. Únicamente juego al fútbol. Permítanme ser feliz y vivir en paz. Gracias a todos por el apoyo recibido", concluyó Bryan Reyna.

¿Reaparece Bryan Reyna en Alianza Lima?

Alianza Lima comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson jugando en condición de local ante Atlético Grau en el Estadio Nacional (8:00 p.m.).

A pesar que Bryan Reyna no pudo entrenar con el resto del plantel blanquiazul por sus compromisos con la selección, el técnico Guillermo Salas decidió incluirlo en la concentración del primer equipo en Matute. También fueron considerados Carlos Zambrano y Christian Cueva.

