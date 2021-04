Carlos Bustos: "Podríamos haber ganado el partido, me quedo con ese sinsabor" | Fuente: Liga 1

Este sábado Alianza Lima empató por 2-2 ante César Vallejo y, tras el encuentro, Carlos Bustos, entrenador del cuadro íntimo, dio sus impresiones sobre el partido pactado por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson en el estadio Iván Elías Moreno.

"Podríamos haber ganado el partido, fue ante un gran rival pero no aprovechamos circunstancias. Luego recibimos el empate, me quedo con el sinsabor de no ganar tres puntos, pero reafirmando el compromiso que los jugadores tienen con la camiseta de Alianza Lima", indicó el entrenador victoriano en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, también habló Hernán Barcos, que arrancó por primera vez de titular: "Hernán es un jugador de categoría que difícilmente pierde el balón, nos permite unir y seguir el progreso del juego. Estoy contento por el desarrollo que tuvo, hoy lo hizo muy bien".

Por otro lado, en tanto a lo colectivo, indicó: "Nosotros siempre somos más pretenciosos, queremos trabajar para ser superior a los rivales la mayor parte del tiempo. El próximo rival va a ser muy duro, debemos ocuparnos en mejorar y el equipo está trabajando con entereza y mucho compromiso".

Finalmente, fue consultado sobre el caso de Jefferson Farfán que se encuentra en la Comisión Disciplinaria: "Ya conocemos lo que sucedió. Jefferson, por ser buena persona, se acercó a tomarse una foto sin la mascarilla y reconoció su error, no debe pasar de eso. No fue que estaba en un lugar tarde ni haciendo otra cosa, solo estaba comiendo".





