Carlos Zambrano tiene un contrato de un año con Alianza. | Fuente: Alianza Lima

Carlos Zambrano, defensor peruano y nuevo refuerzo de Alianza Lima, señaló este viernes que el vigente campeón de la Liga 1 2023 no se presentará al choque ante Sporting Cristal, que se desarrollará el domingo en el estadio Alberto Gallardo.

El cuadro blanquiazul es uno de los siete clubes que han comunicado que solo jugarán en el comienzo del Torneo Apertura hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) retire la medida cautelar que les impide que el operador con el que ellos mantienen contratos trasmitan sus cotejos por televisión.

"Aún no sabemos, cambian de opinión a cada rato. Ayer dijeron que íbamos a jugar y hoy que no", señaló Zambrano a América Deportes. "Nos sorprende que todavía no se solucione todo esto. Nosotros estamos esperando que se solucione pronto. La posición del club la respetamos y estamos con ellos", indicó Zambrano.

'León' Zambrano quiere saltar a la cancha

"Sea para bien o mal vamos a estar con el club. Lo que nosotros queremos es jugar lo más pronto posible y se solucione por el bien del fútbol peruano", indicó Zambrano, que se encuentra preocupado por la batalla de los derechos de la transmisión de los partidos por TV.

Carlos Zambrano, primera vez en el fútbol peruano

A los 33 años, Carlos Zambrano jugará por primera vez en su carrera a nivel profesional en el fútbol peruano. Tras haberse formado en las categorías menores de la Academia Cantolao, el chalaco emigró a Europa. Terminó su etapa juvenil en Schalke 04 de Alemania, escuadra donde compartió equipo con Jefferson Farfán. Se mantuvo en el continente defendiendo a los alemanes St. Pauli y Eintracht Frankurt, a los rusos Rubin Kazan y Dynamo Kyiv, al griego Paok y al suizo Basel.

En 2020 se mudó al balompié sudamericano al ser fichado por Boca Juniors. Durante todo su periodo como ‘xeneize’ disputó 62 partidos y consiguió un total de cinco títulos: la Superliga Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022 y el torneo de Primera División 2022.





