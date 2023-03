Christian Cueva dominando la pelota en el calentamiento previo al inicio del choque ante Atlético Grau. | Fuente: Alianza Lima

Christian Cueva no ha logrado un buen arranque en su reestreno con Alianza Lima. En su primer partido, el equipo blanquiazul terminó perdiendo de visita ante Sport Huancayo y el último domingo inició de titular ante Atlético Grau, en Piura, pero por una lesión dejó la cancha del estadio de la ciudad de Bernal.

Apenas en el minuto 4, Christian Cueva disputó el balón con Jeremy Rostaing y este último acabó con la peor parte. Tras la acción el árbitro del partido le mostró la tarjeta amarilla a 'Aladino', que ya se empezaba a quejarse de la rodilla.



Luego en el minuto 20, el jugador de la Selección Peruana cayó al césped al no poder resistir el dolor en la zona afectada. Tras el partido dio detalles de la lesión.

"Este partido fue importante para volver a retomar con la confianza. Lamentablemente, en la jugada que me sacan amarilla tuve un golpe en la rodilla y al momento que intentaba no me daba mucho, pero esperemos que no sea nada grave", precisó a América Deportes.



Asimismo se refirió al aliento que recibe Alianza en todas las regiones del Perú. "Para mí desde que llegue, Alianza Lima es el equipo más grande del Perú, y obviamente ver a su hinchada alentar y recibirnos con un cariño especial, nos llena de motivación, a nosotros como jugadores nos sirve muchísismo", sentenció.

Christian Cueva lesionado ante Atlético Grau. | Fuente: Liga 1 Max

Gabriel Costa: "Cualquier jugador puede perder la vida"



Alianza Lima volvió a la ruta del triunfo en la Liga 1 Betsson al derrotar por 2-1 a Atlético Grau por una fecha pendiente del Torneo Apertura. El cuadro blanquiazul se llevós los tres puntos gracias a los goles de Franco Zanelatto y Gabriel Costa que se quejó al final del compromiso.

El exjugador de Colo Colo se mostró contento por el triunfo de Alianza, pero en medios de sus declaraciones hizo hincapié y llamó la atención a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la programación del partido.

Costa está en desacuerdo que Alianza haya jugado a la 1 de la tarde en el estadio de Bernal, en Piura, con 33 grados de temperatura a la hora del partido.

"Es inhumano jugar ahí, más a esa hora. Una llamada de atención a la Federación. No se puede jugar a esa hora porque en cualquier situación o en cualquier momento un jugador puede llegar a perder la vida porque de verdad", señaló a América Deportes.

"Te juro, es impensado jugar en ese horario y con ese clima", agregó Gabriel Costa que sumó tres anotaciones en el Apertura.





