Claudio Pizarro habló de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Muchos hinchas de Alianza Lima sueñan con su vuelta. Sin embargo, el delantero peruano de Werder Bremen, Claudio Pizarro, señaló este domingo que nunca aseguró que volvería al equipo blanquiazul.

"Lo de Alianza siempre lo he dicho, es una posibilidad abierta. No he cerrado esa posibilidad en ningún momento, pero tampoco he dicho nunca que yo voy a volver a Alianza", señaló Pizarro en entrevista en Instagram con el periodista Eddie Fleishman.



Eso sí, Pizarro dejó en claro que le gustaría salir campeón nacional con Alianza Lima, aunque aún no ha llegado el momento para decidir su posible vuelta al Perú. "He dicho que la posibilidad está abierta, que me gustaria obviamente porque no he salido campeon del futbol peruano. Es una decision que tendria que analizarlo en su momento", agregó el 'Bombardero'.



Claudio Pizarro tiene contrato con el Werder Bremen hasta el final de la temporada 2019-2020. Se ha informado que esta será su última campaña en la Bundesliga tras más de 20 años de actividad.

El delantero de 41 años, quien podría ser embajador de Bayern Munich, fichó por el Bremen en 1999 después de dos años en Alianza Lima.