Patricio Rubio tiene un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo delantero de Alianza Lima. | Fuente: Difusión

Patricio Rubio cada vez está más cerca de Alianza Lima. El Director Deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, mencionó en “Fútbol Como Cancha” de RPP Noticias que existe un acuerdo de palabra con el atacante chileno para que se sume a la institución victoriana.

"De club a club hay unos acuerdos y con el jugador también hay unos acuerdos de palabra, todo está en el trámite documental y hasta que no esté firmado no se va a oficializar nada pero ya está en trámite. Hay palabras que se han puesto de acuerdo para cerrar esta negociación y espero que ya tengamos el documento firmado pero a esta hora no se tiene y por eso no se oficializa. Con el club se finiquitó y con el jugador ya hoy debe quedar definido", mencionó Marulanda en RPP Noticias.

El dirigente colombiano también se refirió a las cualidades futbolísticas del actual atacante del Everton de Chile.

"De acuerdo al modelo y la idea de juego que tiene nuestro entrenador y Alianza, se necesita un delantero que tenga la capacidad de recibir, de dar esos minutos para que el equipo siga corto pero que se siga generando juego llegando con superioridad numérica y ese jugador en esa estructura se vuelve importante. El 'profe' lo conoce, nosotros seleccionamos tres jugadores y uno era él", agregó.

Alianza Lima culminó la primera semana de entrenamientos de cara a la vuelta de la Liga 1. Mario Salas se sumó a los trabajos a partir de este jueves tras superar el Covid-19.