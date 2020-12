Daniel Ahmed: "No he demandado a Alianza Lima, solo quiero que cumplan con los pendientes" | Fuente: Alianza Lima

Tras el descenso de Alianza Lima se dio a conocer que Daniel Ahmed no solo dejó el cargo de entrenador, sino que se disvinculó como trabajo del club, donde cumplía el rol de Jefe de Planeamiento y Desarrollo Deportivo en el club.

Sobre los recientes reumores acerca de una posible demanda al club 'íntimo' tras desvincularse del mismo, Ahmed se pronunció: "Yo no voy a demandar a Alianza Lima, solo quiero que cumplan con los pendientes", indicó en diálogo con Azul y Blanco.

"No he demandado a Alianza Lima. Me mandaron una carta notarial de despido y tenía la obligación de contesta esa carta. Contesté que estoy a disposición del club para cerrar mi salida en diálogo con el club. Una demanda es algo judicial, algo que está en tribunales y no hay nada de eso", agregó el ex entrenador 'íntimo'.

En tanto a lo que le debe la institución, indicó: "No me pagaron los pasajes para que mi familia se regrese a Argentina, no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Esoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron 'adiós y arréglate'".

"Esto es un diálogo con Alianza Lima donde doy a notar la situación en la que estoy y mis auxiliares que trabajaron en el club y no les dieron ni una respuesta y tienen familia. Si van a los juzgados no encontrarán ninguna denuncia de nosotros. Todo es mentira. Yo esyoy bastante cansado porque me han difamanado en estos 25 días que di la cara por el club", agregó Ahmed el referencia al cargo que ocupó en las últimas fechas del torneo.

"Llegué a Alianza para un proyecto, no para tomar el primer equipo. Por eso cuando se fue el profesor Pablo Bengoechea y me dijeron que asuma las riendas del equipo no acepté. Ya luego llegó Mario Salas. Hay gente mala que no quiere decir lo que realmente pasó", finalizó Ahmed.