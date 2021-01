Felipe Rodríguez fue parte de Alianza Lima en 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Alianza Lima vive una de sus más profundas crisis desde su fundación en el año 1901. A poco del final de 2020, los íntimos perdieron la categoría tras caer ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional, por lo que en esta nueva temporada se proyecta que juegue la Liga 2.

Uno de los que lamentó el descenso de Alianza Lima a segunda división es Felipe Rodríguez, exjugador del cuadro de La Victoria. Este jueves conversó con GolPerú y apuntó que incluso estuvo dispuesto a ser parte del plantel blanquiazul que jugará en el campeonato de ascenso nacional.

"Nunca me llamaron para renovar. El día que Alianza desciende mandé un mensaje a Kattia Bohorquez lamentado el descenso y le dije que me ofrecía para jugar, que no había problema en lo económico", fue lo que sostuvo Rodríguez en diálogo con el citado medio.

'Felucho' y lo que opina de Alianza Lima

Felipe Rodríguez también pasó por el Hapoel Tel Aviv de Israel. | Fuente: Difusión

Además, el actual jugador del Carlos Mannucci de Trujillo dio algunos detalles de cómo se manejó el club limeño previo a que se diera la pérdida de la categoría. Siguió de cerca todo en referencia a su exconjunto.

"Cuando me fui vi que cosas pasaron y todo fue triste. Lo seguí porque dejé amigos allí. Se hicieron las cosas mal desde arriba. Desmantelaron un plantel que hizo bien las cosas. Se necesita una línea de trabajo y tranquilidad tanto en lo deportivo como en la institucional", añadió.

Hay que tener en cuenta que Felipe Rodríguez en la temporada 2019 fue parte del proyecto de Alianza Lima, con el que ganó el Torneo Clausura 2019. En la final, cayó a manos del Binacional.