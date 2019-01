Diego Buonanotte debutó como profesional en 2006 con River Plate. | Fuente: Uno

Uno de los futbolistas que más cerca ha sonado de Alianza Lima en las últimas semanas es Diego Buonanotte. Al delantero argentino, que actualmente milita en la Universidad Católica de Chile, se le ha vinculado con el elenco blanquiazul en varias oportunidades pero él ha evitado pronunciarse al respecto.

No obstante, quien sí salió a hablar de este tema fue su representante Hernán Reguera. En diálogo con el diario El Bocón, Reguera aseguró que en ningún momento hubo una comunicación directa de parte de Alianza Lima con él y, de no presentarse una oferta que lo seduzca, lo más probable es que Diego Buonanotte no cambie de equipo.

"Si es por el tema de Diego Buonanotte a Alianza Lima, no hubo ni una llamada del club. No hay nada de nada. Por el momento, él sí continúa en la Universidad Católica. No han habido conversaciones con ningún equipo y todavía tiene contrato acá, aunque vamos a ver si tiene una oferta que le interesa en lo deportivo y en lo económico", dijo Reguera.

Recordemos que, en estos momentos, Alianza Lima tiene la posibilidad de contratar a un extranjero más al tener solo 4 cupos cubiertos con Gonzalo Godoy, Tomás Costa y Felipe Rodríguez. Incluso, hace no mucho Gustavo Zevallos evitó descartar que se concrete un fichaje más en este periodo de transferencias pero no quiso afirmar nada.