Edgar Benítez | Fuente: Alianza Lima

Este martes Alianza Lima oficializó a Edgar Benítez como nuevo jugador del equipo y, tras su presentación, el futbolista paraguayo conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas para la Liga 1.

"El profesor Carlos Bustos me llamó, me comentó el objetivo que se trazó en el club, me comentó que había jugadores importantes como Barcos y Farfán, además de la mezcla de jugadores juveniles, eso llama la atención del desafío", indicó Benítez en Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, también fue consultado sobre lo que le genera poder jugar el clásico ante Universitario de Deportes en la fecha 7 de la Fase 2: "Lo primero que me dijeron es lo del clásico, que será un lindo partido, ya me ha tocado jugar clásicos y creo que será lindo, lástima que no haya gente por el tema de la pandemia. Pero son partidos que se viven de manera distinta, en la misma semana es una motivación extra. Va a ser lindo, espero estar de la mejor manera para cuando llegue el clásico y poder ganar".



Asimismo, Benítez comentó que ha tenido comunicación con Roberto Ovelar, paraguayo que también tuvo paso por Alianza Lima y actualmente milita en Deportivo Municipal: "Conversé con Roberto Ovelar, él cuando supo que iba a venir me dijo que Alianza Lima era un club muy importante. Estamos en contacto siempre hablando. En el equipo con quien estoy hablando más es con Hernán Barcos".

Alianza Lima vs. Ayacucho FC:

Este domingo el cuadro dirigido por Carlos Bustos se medirá ante el conjunto ayacuchano en su debut por la Fase 2 a partir de las 3:30 pm en el estadio Iván Elías Moreno.





